Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого зарабатывали 350 миллионов гривен ежемесячно

Наркокартель, действовавший в 20 областях Украины и зарабатывавший сотни миллионов гривен ежемесячно, ликвидировала Национальная полиция Украины. Такие предварительные данные расследования опубликовал министр МВД Украины Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".

Следственные действия. Фото: Игорь Клименко

Министр сообщил, что в рамках этого громкого дела было проведено более 230 обысков в 20 регионах страны. Более 60 человек были задержаны.

Ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производилось около тонны амфетамина и Альфа-PVP.

По данным министра, доход злоумышленников достигал более 350 миллионов гривен в месяц.

"Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение", – подчеркнул Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

50 прокуроров Хмельнитчины оформили "инвалидность" с помощью главы МСЭК Крупы

Журналисты расследуют дело коррупционной схемы в Хмельнитчине, где "штамповали" уклонистов и зарабатывали на этом миллионы долларов. Прокуратура не могла выявить эту ужасную схему по причине прямой причастности к ней. Поэтому делом занялось ГБР. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, передает портал "Комментарии".

"При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Т.Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила из 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства о инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово, в порядке живой очереди.

Большинство граждан, принесших взятки в последнее время – женщины. Суть схемы состоит в том, что при наличии жены-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. И статистика уклонистов скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины. Коррупция стала инструментом антигосударственных действий в области — для срыва мобилизации", — отметил Бутусов.

Зачем прокурорам инвалидность – читайте по ссылке.