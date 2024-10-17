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Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого зарабатывали 350 миллионов гривен ежемесячно

Преступники производили и продавали через каналы в мессенджере психотропы

сегодня, 10:57
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Недилько Ксения

Наркокартель, действовавший в 20 областях Украины и зарабатывавший сотни миллионов гривен ежемесячно, ликвидировала Национальная полиция Украины. Такие предварительные данные расследования опубликовал министр МВД Украины Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".

Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого зарабатывали 350 миллионов гривен ежемесячно

Следственные действия. Фото: Игорь Клименко

Министр сообщил, что в рамках этого громкого дела было проведено более 230 обысков в 20 регионах страны. Более 60 человек были задержаны.

Ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производилось около тонны амфетамина и Альфа-PVP.

По данным министра, доход злоумышленников достигал более 350 миллионов гривен в месяц.

"Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение", – подчеркнул Клименко.

Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого зарабатывали 350 миллионов гривен ежемесячно - фото 2
Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого зарабатывали 350 миллионов гривен ежемесячно - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

50 прокуроров Хмельнитчины оформили "инвалидность" с помощью главы МСЭК Крупы

Журналисты расследуют дело коррупционной схемы в Хмельнитчине, где "штамповали" уклонистов и зарабатывали на этом миллионы долларов. Прокуратура не могла выявить эту ужасную схему по причине прямой причастности к ней. Поэтому делом занялось ГБР. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, передает портал "Комментарии".

"При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Т.Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила из 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства о инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово, в порядке живой очереди.

Большинство граждан, принесших взятки в последнее время – женщины. Суть схемы состоит в том, что при наличии жены-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. И статистика уклонистов скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины. Коррупция стала инструментом антигосударственных действий в области — для срыва мобилизации", — отметил Бутусов.

Зачем прокурорам инвалидность – читайте по ссылке.



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