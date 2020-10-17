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Главная Новости Общество происшествия Покушение на волонтера в столице: подозреваемого лишили свободы на 60 дней
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Покушение на волонтера в столице: подозреваемого лишили свободы на 60 дней

Мужчина будет находиться в Киевском следственном изоляторе

сегодня, 13:49
Автор:

Татьяна Веремеева

Суд избрал меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, в виде содержания под стражей на 60 дней. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Украинская правда".

Покушение на волонтера в столице: подозреваемого лишили свободы на 60 дней

Сообщается, что постановление будет действовать до 12 декабря 2020 года. Надежда Максимец сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

Ранее "Комментарии" писали, что под стенами Министерства внутренних дел митинговали знакомые волонтера Алексея Кучапина. Мужчину нашли мертвым на съемной квартире в Киеве. Активисты уверены, что Кучапина убили и требуют найти и наказать виновных.


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