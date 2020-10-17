Покушение на волонтера в столице: подозреваемого лишили свободы на 60 дней

Суд избрал меру пресечения мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру "УДАРа" и участнику АТО, в виде содержания под стражей на 60 дней. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает "Украинская правда".



Сообщается, что постановление будет действовать до 12 декабря 2020 года. Надежда Максимец сообщила, что подозреваемый не признает свою вину, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

Ранее "Комментарии" писали, что под стенами Министерства внутренних дел митинговали знакомые волонтера Алексея Кучапина. Мужчину нашли мертвым на съемной квартире в Киеве. Активисты уверены, что Кучапина убили и требуют найти и наказать виновных.

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