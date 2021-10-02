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Покинул детей умирать: в Одесской области в ужасном ДТП погиб 9-летний мальчик

Ребята ехали в кузове трактора

сегодня, 17:50
Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области сегодня, 2 октября имел место чрезвычайный инцидент, во время которого в перевернутой сельхозмашине с прицепом погиб несовершеннолетний школьник, еще четверо его друзей разного возраста отделались легким испугом. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Покинул детей умирать: в Одесской области в ужасном ДТП погиб 9-летний мальчик

Полиция ищет водителя (фото Нацполиция)

Это произошло в населенном пункте Петрово во время осенних сельскохозяйственных работ. Внезапно потерпел крушение мощный трактор с прицепом. По информации полиции, тракторист, который ехал на повышенной местности, не справился с управлением и, очевидно, еще и превысил скорость своего железного коня. В результате сельхозмашина с загруженным прицепом слетела с дороги и перевернулась. На прицепе было пятеро сельских ребятишек в возрасте от 9 до 15 лет, которые не успели выскочить из агрегата, что взлетел с пути. Один из них погиб от полученных травм в машине медиков, что примчались спасать детей, другие только отделались легким испугом.

Тракторист, вместо того, чтобы помочь своим маленьким помощникам, бежал из перевернутой сельхозмашины. Сейчас его разыскивают полицейские.

По результатам смертельного ДТП внесены соответствующие записи в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286. Это нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего, Уголовного кодекса Украины. Сотрудники одесской милиции проводят расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Одещине 22-летняя женщина отказалась от двух новорожденных малышей . Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский. Информированные источники заявляют, что при выписке она написала письменное заявление об отказе и "пошла прочь со спокойной душой".


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-rozsliduyut-dtp-v-yakij-zaginuv-9-richnij-xlopchik/
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