Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО)

В социальных сетях выставили фотографии, на которых можно увидеть разрушенный российскими захватчиками Николаевский международный аэропорт. Последствия бомбардировок – ужасающие. Фотографии опубликованы в Instagram фотографом johnniezigger.

Николаевский аэропорт (фото из открытых источников)

В сообщении отмечено, что местные жители связывали с городским аэропортом собственные надежды на успешное экономическое развитие региона, изменения к лучшему в городе и области, продвижение вперед. Поэтому им трудно смотреть на эти фото и сдерживать собственные эмоции, констатируя произошедшее.

"Эти твари разрушают все, что мы построили и создали, уносят сотни жизней, травмируют наших детей и ломают тысячи судеб", – утверждает автор сообщения.





Напомним, что "Комментарии" информировали о последствиях удара по Николаевской ОГА. Российские оккупационные войска сегодня утром нанесли ракетный удар, прицельно попав в здание Николаевской ОГА. Удар был такой силы, что обрушилось несколько этажей. Об этом в телеграммах сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. На фото, которые уже появились в сети, видно изуродованное от удара здание. Видно, что взрывной волной тоже выбило окна. В своем видеообращении к украинцам Виталий Ким назвал российских кафиров редкими "мудаками", которые цинично дождались, пока люди выйдут на работу и после этого нанесли ракетный удар, зная, что в здании есть обычные люди. В свою очередь, Ким назвал себя фартовым, потому что сегодня опоздал на работу и во время удара не находился в помещении ОГА на своем рабочем месте. Подробности о том, есть ли жертвы и пострадавшие – уточняются.





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