logo

BTC/USD

43674.52

ETH/USD

3264.84

LTC/USD

114.51

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО)

Оккупанты зашли в аэропорт 7 марта, но вскоре их оттуда выбили

7 апреля 2022, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В социальных сетях выставили фотографии, на которых можно увидеть разрушенный российскими захватчиками Николаевский международный аэропорт. Последствия бомбардировок – ужасающие. Фотографии опубликованы в Instagram фотографом johnniezigger.

Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО)

Николаевский аэропорт (фото из открытых источников)

В сообщении отмечено, что местные жители связывали с городским аэропортом собственные надежды на успешное экономическое развитие региона, изменения к лучшему в городе и области, продвижение вперед. Поэтому им трудно смотреть на эти фото и сдерживать собственные эмоции, констатируя произошедшее.

"Эти твари разрушают все, что мы построили и создали, уносят сотни жизней, травмируют наших детей и ломают тысячи судеб", – утверждает автор сообщения.

Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО) - фото 2
Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО) - фото 3
Показали, как выглядит разрушенный оккупантами Николаевский аэропорт (ФОТО) - фото 4


Напомним, что "Комментарии" информировали о последствиях удара по Николаевской ОГА. Российские оккупационные войска сегодня утром нанесли ракетный удар, прицельно попав в здание Николаевской ОГА. Удар был такой силы, что обрушилось несколько этажей. Об этом в телеграммах сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. На фото, которые уже появились в сети, видно изуродованное от удара здание. Видно, что взрывной волной тоже выбило окна. В своем видеообращении к украинцам Виталий Ким назвал российских кафиров редкими "мудаками", которые цинично дождались, пока люди выйдут на работу и после этого нанесли ракетный удар, зная, что в здании есть обычные люди. В свою очередь, Ким назвал себя фартовым, потому что сегодня опоздал на работу и во время удара не находился в помещении ОГА на своем рабочем месте. Подробности о том, есть ли жертвы и пострадавшие – уточняются.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CcDk9BMIMaE/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!