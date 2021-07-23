Показали, как страшная буря наступала на Мариуполь (ФОТО)

В четверг, 22 июля, в Мариуполе наделала беды сильная буря. Город превратился в реку: не работал общественный транспорт и некоторые районы города остались без света. Коммунальщики и сегодня борются с последствиями бури. Очевидцы в районе Белосарайской косы сфотографировали, как на город надвигается буря. Фотографии перед началом стихии опубликовала Елена Сугак в местном сообществе социальной сети Facebook.

Гроза возле Мариуполя (фото: Елена Сугак)

Женщине удалось зафиксировать, как природная стихия надвигается с моря. В заметке к фотографиям она написала, что не хотела бы больше никогда такого увидеть собственными глазами. Огромная темно-синяя туча, которая была похожа на огромный гриб, рассеялась и превратилась в сплошную тьму. А еще, рассказала женщина, дул с востока ветер, к тому же вдруг навстречу ему начал дуть еще — западный. Морские волны начали двигаться на встречу, а врезаясь друг в друга, превращались в водяной столб, который в секунду затопил весь пляж. Затем, по словам очевидицы, начало страшно греметь и сверкать. В поселке погас свет, началась страшная гроза. На дворе буквально лило, дом и окна периодически трясло.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Мариуполь затопило: как в городе преодолевают последствия непогоды. Стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена.

Утром спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт временно переставал курсировать через потоки воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги. Дождевые потоки стекали со склонов с такой силой, что некоторые водители даже не смогли подойти к своим автомобилям. Известно, что в некоторых районах города жители остались без света.





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