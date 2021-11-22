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Похитили и изнасиловали: в Полтавской области нашлась пропавшая девушка

Девушка вышла на связь с родными и сообщила, что стала жертвой похищения и изнасилования.

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Сотрудники полиции Полтавской области три дня искали пропавшую 20-летнюю местную жительницу. Через немного времени она сама пришла домой и рассказала, что потерпела похищение неизвестными и сексуальное насилие. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Полтавского региона.

Похитили и изнасиловали: в Полтавской области нашлась пропавшая девушка

Девушка заявила, что ее похитили двое мужчин (фото из открытых источников)

Молодую полтавчанку полицейские разыскивали с 14 по 17 ноября. Но она сама позвонила своим родным.

Как утверждают в областной полиции, причастными к уже упоминавшимся преступлениям могут быть двое граждан. Один из них проживает в Днепропетровской области, его партнер родом из Полтавы. В настоящее время они задержаны.

По обнародованной информации, полицейские быстро установили причастных к нападению и изнасилованию молодой полтавчанки, проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. Это 21-летний житель города Полтава и его 29-летний знакомый из Днепропетровского региона. Обвиняемые проинформированы о выдвинутых против них подозрениях. Сейчас полицейские решают вопрос о том, какую меру пресечения им выбрать.

Важно, что молодым людям, которые похитили и осуществили сексуальное поругание над потерпевшей, светит пять лет заключения за решеткой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Полтавской области полицейских подозревают в зверском изнасиловании беременной. В Полтавской области, в населенном пункте Чавельча, сексуальное насилие совершили над беременной местной жительницей, ворвавшись к ней в дом. Вроде бы совершили это зверское поругание над будущей матерью двое местных правоохранителей. Как пишет избранник общества, эта беда случилась ночью с 11 на 12 октября. Входные двери в доме сельской жительницы сломали, а над ней жестоко надругались.


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Источник: https://pl.npu.gov.ua/news/rozkrittya-zlochiniv/policziya-poltavshhini-povidomila-pro-pidozru-cholovikam-yaki-nezakonno-pozbavili-voli-divchinu/?fbclid=IwAR2pAHqn-gMjlozvgcTo05v4fZwnQwTvtDChBzpSSdOSuiPprQTOwj8bQ1I&__cf_chl_rt_tk=QcXxeBPGD036BQkOKCZ2bS3Roc
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