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Похищение мэра Мелитополя: Зеленский обратился к мировым лидерам (ВИДЕО)

"Мы ожидаем, что лидеры мира покажут, как они могут повлиять на эту ситуацию и сделать простое дело - освободить одного человека", - Зеленский

сегодня, 15:45
Автор:

Денис
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с просьбой сделать всё возможное, чтобы освободить мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, которого похитили российские оккупанты. Обращение главы государства было опубликовано в его официальном Telegram-канале. 

Похищение мэра Мелитополя: Зеленский обратился к мировым лидерам (ВИДЕО)

Иван Федоров. Фото - Facebook

На протяжении всей сегодняшней ночи и дня Зеленский и его команда непрестанно ведут переговоры с партнерами, касаемо ситуации с похищением городского главы Мелитополя. Требование одно — немедленно освободить Фёдорова из плена.  

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой — Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с президентом Франции Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", — сказал Зеленский.  

Президент подчеркнул, что ожидает того, что лидеры мира покажут, как они могут повлиять на эту ситуацию и сделать простое дело — освободить одного человека. 

Также Зеленский рассказал, что сегодня с самого утра жители навсегда украинского Мелитополя вышли на очередную акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени. На площадь вышли более двух тысяч человек.  

"Услышьте, пожалуйста, в Москве. Если в Мелитополе против оккупации выходит две тысячи людей, то сколько должно быть у вас против войны, чтобы было по-честному?", — добавил Зеленский.

Напомним, что мэр Мелитополя был похищен вчера, 11 марта. 

Также напомним, что украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины. В плен к нашим военным попал очередной оккупант. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Путин пытается втянуть Беларусь в войну против Украины.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/809
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