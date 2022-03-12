Похищение мэра Мелитополя: Зеленский обратился к мировым лидерам (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с просьбой сделать всё возможное, чтобы освободить мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, которого похитили российские оккупанты. Обращение главы государства было опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Иван Федоров. Фото - Facebook

На протяжении всей сегодняшней ночи и дня Зеленский и его команда непрестанно ведут переговоры с партнерами, касаемо ситуации с похищением городского главы Мелитополя. Требование одно — немедленно освободить Фёдорова из плена.

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой — Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с президентом Франции Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает того, что лидеры мира покажут, как они могут повлиять на эту ситуацию и сделать простое дело — освободить одного человека.

Также Зеленский рассказал, что сегодня с самого утра жители навсегда украинского Мелитополя вышли на очередную акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени. На площадь вышли более двух тысяч человек.

"Услышьте, пожалуйста, в Москве. Если в Мелитополе против оккупации выходит две тысячи людей, то сколько должно быть у вас против войны, чтобы было по-честному?", — добавил Зеленский.

Напомним, что мэр Мелитополя был похищен вчера, 11 марта.

Также напомним, что украинские военные выгнали врага с окраин одного из городов Луганщины. В плен к нашим военным попал очередной оккупант.

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