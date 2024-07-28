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Пограничники задержали мужчину, который хотел бежать из Украины как Джеймс Бонд

В попытке нелегально пересечь границу Украины мужчина воспользовался подводным скутером.

сегодня, 14:55
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Slava Kot

Мужчины, пытающиеся незаконно пересечь украинскую границу, все более изобретательны и причудливы в своих попытках. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила о случае, когда мужчина пытался бежать из Украины в стиле вымышленного агента британской разведки Джеймса Бонда.

Пограничники задержали мужчину, который хотел бежать из Украины как Джеймс Бонд

Сотрудники ГПСУ задержали мужчину, который хотел пересечь границу на подводном скутере. Фото из открытых источников

Как указывает Государственная пограничная служба, они поймали сообразительного пловца, пытавшегося пересечь украино-румынскую границу подводным скутером. Мужчину обнаружили в моменты, когда он всплывал на поверхность, чтобы получить доступ к воздуху.

"Сообразительного "пловца" пограничники заметили во время патрулирования реки Дунай. Мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Используя подводный скутер, он пытался быстрее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии", — пишут ГПСУ.

Несмотря на оригинальную попытку незаконно пересечь границу, она осталась неудачной для мужчины. Кроме того, в Госпогранслужбе обнаружили, что это была не первая попытка мужчины выехать из Украины.

"Однако не сложилось, его задержали. Как выяснилось, это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу", – добавили в пограничной службе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничники назвали два активных направления побега уклонистов из Украины. По словам работников ГПСУ, чаще всего мужчины пытаются пересечь границу за пределами пропускных пунктов в направлении Молдовы и Румынии.

Также "Комментарии" писали, что украинцы придумали новую тактику побега за границу. Уклонистов начали собирать в большие группы и организовывать их побег.



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