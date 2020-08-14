Поезда в Одессу сегодня прибывают с опозданием: названа причина

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Татьяна Веремеева
Поезда №763 и №145, которые следуют из Киева в Одессу сегодня курсируют с
задержкой. Причиной стал обрыв контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба
ПАО "Укрзализныця".
Так, поезд №763 Интерсити+ сообщением Киев-Одесса уже возобновил движение
после проведения всех необходимых работ аварийной бригадой. Задержка поезда
составила 2,5 часа.
Кроме того, из-за обрыва контактной сети железнодорожникам пришлось перекрыть движение на перегоне Кожанка-Попельня. Из-за этого задерживается еще один поезд – №145 Киев-Одесса. Сейчас задержка составляет около 30 минут.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" вводит ограничения работы железнодорожных станций Самбор, Дубно и Клевань. Начиная с 17 августа будет
осуществляться только высадка пассажиров, без посадки. Это решение "Укрзализныци"
связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайным ситуациям. Так, начиная с 17 августа будет закрыта
продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На
указанных станциях пассажиры смогут только выходить из поездов.
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