Поезда в Одессу сегодня прибывают с опозданием: названа причина

Поезда №763 и №145, которые следуют из Киева в Одессу сегодня курсируют с задержкой. Причиной стал обрыв контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".



Так, поезд №763 Интерсити+ сообщением Киев-Одесса уже возобновил движение после проведения всех необходимых работ аварийной бригадой. Задержка поезда составила 2,5 часа.

Кроме того, из-за обрыва контактной сети железнодорожникам пришлось перекрыть движение на перегоне Кожанка-Попельня. Из-за этого задерживается еще один поезд – №145 Киев-Одесса. Сейчас задержка составляет около 30 минут.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" вводит ограничения работы железнодорожных станций Самбор, Дубно и Клевань. Начиная с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки. Это решение "Укрзализныци" связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Так, начиная с 17 августа будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях пассажиры смогут только выходить из поездов.

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