«Укрзализныця» из-за коронавируса меняет правила работы железнодорожных станций

Язык
BTC/USD
11781.45
ETH/USD
438.69
LTC/USD
56.92
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
ПАО "Укрзализныця" вводит ограничения работы
железнодорожных станций Самбор, Дубно и Клевань. Начиная с 17 августа будет
осуществляться только высадка пассажиров, без посадки. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы
компании.
Это решение "Укрзализныци" связано с решением
Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайным ситуациям. Так, начиная с 17 августа будет закрыта продажа билетов
со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.
На указанных станциях пассажиры смогут только выходить из
поездов. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продавать билеты на такие поезда:
- №98/97Ковель – Киев;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;
- №217/218 Киев – Рахов;
- №743/744 Киев – Львов.
"Укрзализныця" также сообщает, что пассажиры, которые уже
купили билеты из этих станций, смогут обменять их.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця"
возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе
и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости