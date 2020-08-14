«Укрзализныця» из-за коронавируса меняет правила работы железнодорожных станций

ПАО "Укрзализныця" вводит ограничения работы железнодорожных станций Самбор, Дубно и Клевань. Начиная с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Это решение "Укрзализныци" связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Так, начиная с 17 августа будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.

На указанных станциях пассажиры смогут только выходить из поездов. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продавать билеты на такие поезда:

- №98/97Ковель – Киев;

- №49/50 Киев – Трускавец;

- №45/46 Ужгород – Лисичанск;

- №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;

- №217/218 Киев – Рахов;

- №743/744 Киев – Львов.

"Укрзализныця" также сообщает, что пассажиры, которые уже купили билеты из этих станций, смогут обменять их.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.

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