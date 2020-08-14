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«Укрзализныця» из-за коронавируса меняет правила работы железнодорожных станций

Железнодорожные станции Самбор, Дубно и Клевань будут работать, но поезда будут только высаживать пассажиров

14 августа 2020, 18:55 comments728
Автор:

Татьяна Веремеева
«Укрзализныця» из-за коронавируса меняет правила работы железнодорожных станций

ПАО "Укрзализныця" вводит ограничения работы железнодорожных станций Самбор, Дубно и Клевань. Начиная с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Это решение "Укрзализныци" связано с решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Так, начиная с 17 августа будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.

На указанных станциях пассажиры смогут только выходить из поездов. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продавать билеты на такие поезда:

- №98/97Ковель – Киев;
 - №49/50 Киев – Трускавец;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;
- №217/218 Киев – Рахов;
- №743/744 Киев – Львов.

"Укрзализныця" также сообщает, что пассажиры, которые уже купили билеты из этих станций, смогут обменять их.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.


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