Поджог двух авто из-за ревности: подробности пожаров в Киевской области

В одном из населенных пунктов Киевской области ревнивец наказал двух знакомых своей женщины, поджег их автомобили. Теперь ему грозит немалое тюремное заключение сроком от трех до десяти лет. Об этом информирует отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Киевщины.

сжег 2 авто из-за ревности (фото из открытых источников)

По информации местных полицейских, первое авто сгорело накануне нового года, 30 декабря. Недешевая иномарка была припаркована недалеко от жилого дома в населенном пункте Ракитное. От Mercedesa остался только обгоревший каркас.

Через несколько дней полицейские снова выехали расследовать поджог авто в том же населенном пункте Киевской области. Иномарка также была припаркована неподалеку от одного из жилых коттеджей. Она пылала 4 января этого года.

Сотрудники полиции, начавшие выяснять мотивы преступлений, выяснили, что иномарки сжег один и тот же гражданин. Он ревновал их владельцев к своей жене. К их несчастью, женщина имела с ними дружеские отношения.

Ревнивец под давлением неопровержимых улик признал себя виновным. И объяснил следователям мотивы своих преступлений. Рассказал, что с женщиной они не проживают уже несколько лет. Чтобы вернуть ее, он пошел на преступление. Решил сжечь автомобиль двух ее приятелей. Поджигая первый автомобиль, он закинул на него кусок тряпки, облив ее бензином. Поджигая второй автомобиль, воспользовался растворителем.

Сотрудники киевской полиции проинформировали его о наступлении подозрения по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Это – умышленное уничтожение или повреждение имущества. За санкцией этой статьи предусмотрен срок наказания в колонии, который может длиться от трех до десяти лет.

В суде ему избрали меру пресечения. Ревнивца заключили под стражу, но с возможностью внесения залога, размер которого составляет почти 200 тысяч гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области мужчина изнасиловал маленькую девочку на глазах ее брата: суд вынес приговор.

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