Подростки снова пытались покончить с собой: теперь уже в Сумах

26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые также отравились лекарственными препаратами. Об этом сообщил заместитель директора областного центра экстренной медицинской помощи Максим Новиков, передает "Громадське".

Две девочки попытались покончить с собой (фото из открытых источников)

Скорая забрала девушек из дома, после звонка одной из них. Родители в то время, когда они употребляли таблетки, были на работе. Девочкам оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Почему подростки принимали медпрепараты, пока не известно.

Ранее под Киевом две ученицы седьмого класса, принявшие неизвестное вещество, отравились — одна из них скончалась. в прокуратуре сообщили — лицеистки ради эксперимента приняли по 40 таблеток дротаверина. Лекарство они якобы купили на перемене в ближайшей аптеке.

Также в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин", так же, как за день до этого — лицеистки под Киевом. Школьниц госпитализировали в больницу.

Напомним, что ранее в одном из общеобразовательных учебных заведений Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.



Интернет-издание "Комментарии" также сообщало об опасности отравления свинцом. Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка.



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