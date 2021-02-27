Подростки снова пытались покончить с собой: теперь уже в Сумах

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Ольга Чародий
26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили
двух 16-летних девушек, которые также отравились лекарственными препаратами. Об
этом сообщил заместитель директора областного центра экстренной медицинской
помощи Максим Новиков, передает "Громадське".
Две девочки попытались покончить с собой (фото из открытых источников)
Скорая забрала девушек из дома, после звонка одной из них.
Родители в то время, когда они употребляли таблетки, были на работе. Девочкам
оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас их состояние
удовлетворительное.
Почему подростки принимали медпрепараты, пока не известно.
Ранее под Киевом две ученицы седьмого класса, принявшие
неизвестное вещество, отравились — одна из них скончалась. в прокуратуре
сообщили — лицеистки ради эксперимента приняли по 40 таблеток дротаверина.
Лекарство они якобы купили на перемене в ближайшей аптеке.
Также в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин", так же, как за день до этого — лицеистки под Киевом. Школьниц госпитализировали в больницу.
Напомним, что ранее в одном из общеобразовательных учебных заведений Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.
Интернет-издание "Комментарии" также сообщало об опасности отравления свинцом. Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка.
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