Подозреваемый в убийстве Немцова: в Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова

На территории города Мариуполь, во время штурма одного из почти уничтоженных городских домов, был тяжело ранен соратник Кадырова, полевой командир и организатор убийства Борис Немцов Руслан Геремеев. Об этом сообщает "Азов. Мариуполь".

Руслан Геремеев получил тяжелые ранения (фото из открытых источников)

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спасая им жизнь и здоровье",- говорится в сообщении.

Защитники еще отмечают, что, возможно, Геремеев умрет от полученного ранения. Именно так изуродованный украинский дом будет восстанавливать справедливость и мстит за Немцова. Ведь это так и не сделали все патриоты России и представители силовых ведомств.

Алексей Гончаренко заявил в своем Телеграмм-канале, что оккупант получил свой первый приговор в Украине.

"На россии этого изверга не наказал ни закон, ни силовики. Поэтому свой первый приговор он получил в свободной Украине. А если этот приговор не станет последним – пусть возвращается, добавим еще. Украина несет свободу, а свобода – закон. Привыкайте, рашисты. Те, кого посадить вам не хватило мужества, искупают вину под нашими автоматами", — написал Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские военные ликвидировали "кадыровцев" из Росгвардии. Военнослужащие ВСУ во время боевых столкновений уничтожили трех чеченских кафиров из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили много трофеев: боевой БТР "кадыровцев" и их оружие.

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