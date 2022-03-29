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Подозреваемый в убийстве Немцова: в Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова

Руслан Геремеев получил тяжелые ранения

сегодня, 21:40 comments1889
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории города Мариуполь, во время штурма одного из почти уничтоженных городских домов, был тяжело ранен соратник Кадырова, полевой командир и организатор убийства Борис Немцов Руслан Геремеев. Об этом сообщает "Азов. Мариуполь".

Подозреваемый в убийстве Немцова: в Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова

Руслан Геремеев получил тяжелые ранения (фото из открытых источников)

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спасая им жизнь и здоровье",- говорится в сообщении.

Защитники еще отмечают, что, возможно, Геремеев умрет от полученного ранения. Именно так изуродованный украинский дом будет восстанавливать справедливость и мстит за Немцова. Ведь это так и не сделали все патриоты России и представители силовых ведомств.

Алексей Гончаренко заявил в своем Телеграмм-канале, что оккупант получил свой первый приговор в Украине.

"На россии этого изверга не наказал ни закон, ни силовики. Поэтому свой первый приговор он получил в свободной Украине. А если этот приговор не станет последним – пусть возвращается, добавим еще. Украина несет свободу, а свобода – закон. Привыкайте, рашисты. Те, кого посадить вам не хватило мужества, искупают вину под нашими автоматами", — написал Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские военные ликвидировали "кадыровцев" из Росгвардии. Военнослужащие ВСУ во время боевых столкновений уничтожили трех чеченских кафиров из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили много трофеев: боевой БТР "кадыровцев" и их оружие.


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Источник: https://t.me/polkazov/4327
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