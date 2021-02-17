logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.02.2021

BTC/USD

51435.12

ETH/USD

1817.91

LTC/USD

226.52

НБУ 17.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Под Верховной Радой митинговали против сети Novus
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Верховной Радой митинговали против сети Novus

Участники пикета требуют правоохранителей обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг сети магазинов Novus

сегодня, 20:53
Автор:

Станислав Молчанов








В среду,  12 февраля, возле Верховной Рады прошел митинг против того, что сеть магазинов Novus продолжает работу в оккупированном Крыму вопреки санкциям и при этом борется с украинским языком. Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.

Под Верховной Радой митинговали против сети Novus

Митинг под Верховной Радой

Под Верховной Радой митинговали против сети Novus - фото 2

"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в оккупированном Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать. Но мы молчать не будем. Поэтому призываем правоохранителей обратить внимание на эту вопиющую ситуацию. Предателям в Украине не место!", – заявляют участники акции.

Под Верховной Радой митинговали против сети Novus - фото 3


Напомним, одной из владельцев Novus является Влада Молчанова, которая якобы обвиняется в захвате рынка "Столичный", а также в связях с оккупационными властями Крыма. Против нее уже возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику.

Позже в Novus снова был скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык. Так Владислав Полевой сообщает у себя на страничке в социальной сети Facebook, что в ответ на просьбу его друга перейти на украинский язык в магазине NOVUS начали хамить, а затем охрана пыталась не дать возможности снять видео и сломала телефон.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ