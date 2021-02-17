Под Верховной Радой митинговали против сети Novus



















В среду, 12 февраля, возле Верховной Рады прошел митинг против того, что сеть магазинов Novus продолжает работу в оккупированном Крыму вопреки санкциям и при этом борется с украинским языком. Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.

Митинг под Верховной Радой





"Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в оккупированном Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать. Но мы молчать не будем. Поэтому призываем правоохранителей обратить внимание на эту вопиющую ситуацию. Предателям в Украине не место!", – заявляют участники акции.









Напомним, одной из владельцев Novus является Влада Молчанова, которая якобы обвиняется в захвате рынка "Столичный", а также в связях с оккупационными властями Крыма. Против нее уже возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику.



Позже в Novus снова был скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык. Так Владислав Полевой сообщает у себя на страничке в социальной сети Facebook, что в ответ на просьбу его друга перейти на украинский язык в магазине NOVUS начали хамить, а затем охрана пыталась не дать возможности снять видео и сломала телефон.

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