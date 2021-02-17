Под Верховной Радой митинговали против сети Novus

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Станислав Молчанов
В среду, 12 февраля, возле Верховной Рады прошел митинг против того, что сеть магазинов Novus продолжает работу в оккупированном Крыму вопреки санкциям и при этом борется с украинским языком. Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.
Митинг под Верховной Радой
Напомним, одной из владельцев Novus является Влада Молчанова, которая якобы обвиняется в захвате рынка "Столичный", а также в связях с оккупационными властями Крыма. Против нее уже возбуждено четыре уголовных дела.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого женщина использовала нецензурную лексику.
Позже в Novus снова был скандал из-за отказа работника переходить на украинский язык. Так Владислав Полевой сообщает у себя на страничке в социальной сети Facebook, что в ответ на просьбу его друга перейти на украинский язык в магазине NOVUS начали хамить, а затем охрана пыталась не дать возможности снять видео и сломала телефон.
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