Под Тернополем муж убил жену, а потом взорвал себя

В Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Полиция (фото из открытых источников)

К правоохранителям обратилась местная жительница и рассказала, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.

"Супруги были в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь", — сказали в пресс-службе полиции.

Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

Как сообщали ранее в Никополе произошло жестокое нападение на женщину-администратора подпольного игрового клуба. От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает "Никопольская правда". Трагедия случилась в здании по улице Электрометаллургов. По словам источника ресурса, охранник заведения напал на администратора, изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы. Женщине он нанес несколько травм, она получила сотрясение мозга.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, мужчина поджег помещение, но надышался угарных газов и не смог выбраться наружу. Возле двери его обнаружили сотрудники охранной фирмы, которые прибыли, когда сработала сигнализация. Издание пишет, что жертвой оказалась волонтер Анжела Мончинская, которая с самого начала войны вместе с другими волонтерами ездила на фронт и помогала армии. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу".

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