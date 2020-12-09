kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18463.24

ETH/USD

571.57

LTC/USD

77.09

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19

Люди опасаются биологической катастрофы

сегодня, 15:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Под Сумами в населенном пункте под названием Старое село местные жители нашли незаконную свалку медицинских отходов — тестов на Covid-19. Теперь люди опасаются биологической катастрофы.

Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19

Как сообщают социальные сети, громада сдала в аренду территорию бизнесмену, который в свою очередь передал ее в субаренду сортирующей компании. Изначально там действительно производилась сортировка пластика, как и было предусмотрено документами.    

Однако, по словам жителей, в конце октября туда фурами начали свозить медицинские отходы: шприцы в крови, маски, коробки из-под антисептиков. После того как люди подняли тревогу, арендодатель разорвал договор с компанией и исчез с поля зрения. В то же время, огромное количество опасного мусора продолжается находиться на территории села. 

"Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом – это экологическая катастрофа местного значения", — жалуются жители населенного пункта.

Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19 - фото 2
Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19 - фото 3
Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19 - фото 4

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине планируют наказывать за применение пластиковых упаковок. Экологический комитет рекомендует парламенту целиком и полностью запретить их использование. В законопроекте прописано, что запрету подлежат сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм; оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты. В то же время, для упаковки мясных и рыбных продуктов, а также круп, муки и сахара, будут введены в оборот пластиковые пакеты размерами не более 22,5х34,5х45см.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов  сообщил о внесениях некоторых изменений в алгоритм тестирования на коронавирус. Кроме того, стало известно, что увеличится круг лиц, которые будут проходить исследования на COVID-19. Это напрямую связано с началом использования тестов на антиген.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ