Под Сумами нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на Covid-19

Под Сумами в населенном пункте под названием Старое село местные жители нашли незаконную свалку медицинских отходов — тестов на Covid-19. Теперь люди опасаются биологической катастрофы.

Как сообщают социальные сети, громада сдала в аренду территорию бизнесмену, который в свою очередь передал ее в субаренду сортирующей компании. Изначально там действительно производилась сортировка пластика, как и было предусмотрено документами.



Однако, по словам жителей, в конце октября туда фурами начали свозить медицинские отходы: шприцы в крови, маски, коробки из-под антисептиков. После того как люди подняли тревогу, арендодатель разорвал договор с компанией и исчез с поля зрения. В то же время, огромное количество опасного мусора продолжается находиться на территории села.



"Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом – это экологическая катастрофа местного значения", — жалуются жители населенного пункта.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине планируют наказывать за применение пластиковых упаковок. Экологический комитет рекомендует парламенту целиком и полностью запретить их использование. В законопроекте прописано, что запрету подлежат сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм; оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты. В то же время, для упаковки мясных и рыбных продуктов, а также круп, муки и сахара, будут введены в оборот пластиковые пакеты размерами не более 22,5х34,5х45см.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о внесениях некоторых изменений в алгоритм тестирования на коронавирус. Кроме того, стало известно, что увеличится круг лиц, которые будут проходить исследования на COVID-19. Это напрямую связано с началом использования тестов на антиген.





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