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Главная Новости Общество происшествия Под Киевом завод по производству елочных украшений выпускал новогодние игрушки с логотипом армии РФ
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Под Киевом завод по производству елочных украшений выпускал новогодние игрушки с логотипом армии РФ

По словам администрации, весь тираж игрушек уже ликвидирован

сегодня, 17:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Киевской области предприятие по изготовлению новогодних игрушек производил товар с логотипом вооруженных сил России и надписью "Армия России".

Под Киевом завод по производству елочных украшений выпускал новогодние игрушки с логотипом армии РФ

Возможно, что этот случай и остался бы никому не известным, если бы не экскурсовод Сергей Савченко, который посетил производство. 

Администрация завода в Клавдиево-Тарасово пыталась оправдываться  автоматизированностью процесса приема заказов, а сотрудничество со страной-агрессором — вопросом существования предприятия. 

По словам представителя компании Павла Гукасова, в борьбе с китайскими конкурентами завод не смог отказаться от сотрудничества с Россией. Экономический и коронакризис создали дефицит экскурсионных посещений на производстве – единственный доход, за счет чего фабрика выживала. 

Но история имела продолжение – на производство прибыло несколько участников боевых действий на Донбассе с требованиями продемонстрировать скандальный товар и юридические договоры с РФ.

В свою очередь, администрация завода заметили, что контракт с Российской Федерацией не является нарушением закона. 

"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", — сказал собственник.

На место происшествия по вызову участников АТО были вызваны правоохранительные органы, на данный момент на предприятии производятся следственные мероприятия. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что компания Dior любит удивлять и поражать. На этот раз бренд представил эксклюзивный набор елочных украшений, которые придадут роскоши любому новогоднему дереву. Его стоимость составляет 600 долларов.
Также порталу стало известно о том, что исполнительница главной роли в популярном фильме "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила своих поклонников новым заявлением. Так, стало известно, что она запускает собственный бренд игрушек для взрослых.


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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7277
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