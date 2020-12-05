Под Киевом завод по производству елочных украшений выпускал новогодние игрушки с логотипом армии РФ

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Дмитрий Симоненко
В Киевской области предприятие по изготовлению новогодних игрушек производил товар с логотипом вооруженных сил России и надписью "Армия России".
Возможно, что этот случай и остался бы никому не известным, если бы не экскурсовод Сергей Савченко, который посетил производство.
Администрация завода в Клавдиево-Тарасово пыталась оправдываться автоматизированностью процесса приема заказов, а сотрудничество со страной-агрессором — вопросом существования предприятия.
По словам представителя компании Павла Гукасова, в борьбе с китайскими конкурентами завод не смог отказаться от сотрудничества с Россией. Экономический и коронакризис создали дефицит экскурсионных посещений на производстве – единственный доход, за счет чего фабрика выживала.
Но история имела продолжение – на производство прибыло несколько участников боевых действий на Донбассе с требованиями продемонстрировать скандальный товар и юридические договоры с РФ.
В свою очередь, администрация завода заметили, что контракт с Российской Федерацией не является нарушением закона.
На место происшествия по вызову участников АТО были вызваны правоохранительные органы, на данный момент на предприятии производятся следственные мероприятия.
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