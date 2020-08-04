kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.08.2020

BTC/USD

11253.48

ETH/USD

387.64

LTC/USD

58.41

НБУ 04.08.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Под Киевом случилось смертельное ДТП
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Киевом случилось смертельное ДТП

В результате происшествия один человек погиб, четверо пострадали

сегодня, 00:15
Автор:

Владимир Лавский
Под Киевом случилось смертельное ДТП

По предварительным данным, один из водителей погиб мгновенно

Вечером в понедельник, 3 августа, на трассе Крюковщина-Тарасовка Киевской области произошло ДТП в результате которого погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что автомобиль BMW, водитель которого предварительно находился под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.

Ранее "Комментарии" сообщали о происшествии во Львовской области на автодороге Киев-Чоп с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.

По предварительно установленной информации, столкнулись автомобили Lexus, "Нива" и грузовик Renault. В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель "Нивы", 48-летний водитель Lexus и две его пассажирки - 13 и 16 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!