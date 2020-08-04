Под Киевом случилось смертельное ДТП

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Владимир Лавский
По предварительным данным, один из водителей погиб мгновенно
Вечером в понедельник, 3 августа, на трассе Крюковщина-Тарасовка Киевской области произошло ДТП в результате которого погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что автомобиль BMW, водитель которого предварительно находился под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.
После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.
Ранее "Комментарии" сообщали о происшествии во Львовской области на автодороге Киев-Чоп с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.
По предварительно установленной информации, столкнулись автомобили Lexus, "Нива" и грузовик Renault. В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель "Нивы", 48-летний водитель Lexus и две его пассажирки - 13 и 16 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
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