Под Киевом погиб солдат: что известно о трагедии

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Козлова Альбіна
Молодой военный погиб во время учений, когда военнослужащие отрабатывали рейд. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана.
Погибший солдат будет похоронен в Львовской области, фото из открытых источников
Известно, что солдаты Национальной гвардии проводили отработку рейда в полевых условиях на полигоне. Роман Алекса выполняя упражнение сильно травмировался. Ему оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, парень умер. Сообщается, что у солдата были травмы, несовместимые с жизнью.
Трагедия произошла на полигоне под Киевом 28 сентября. Погибшему было 24 года. Он родился в селе Завишень во Львовской области и служил несколько лет в Нацгвардии, определенный период служил в зоне проведения АТО.
В родное село доставили тело погибшего солдата, похороны и прощание с ним состоятся 1 октября. Родным солдата командование части окажет необходимую помощь в организации похорон.
По факту гибели военного детективы Государственного бюро расследований открыли производство. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи опрашивают командира погибшего и тех, кто с ним служил.
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