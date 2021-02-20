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Под Харьковом горят склады

На месте работают пожарные, по предварительной информации, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров

сегодня, 00:32
Автор:

Ольга Чародий

Под Харьковом горят склады

Пожар под Харьковом, фото - из открытых источников

В Песочине под Харьковом возник пожар на складах, расположенных в микрорайоне Рыжов. Об этом сообщает помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин в комментарии Depo Харьков.

По его словам, горит цех по изготовлению термопластика.

На месте работают 10 подразделений на автоцистернах: 7 подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, два подразделения университета гражданской защиты и подразделение местной пожарной команды.

Угрозы прилегающим к складам жилым домам сейчас нет.

Напомним, правоохранители подозревают, что виновным за пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, что произошел 3 февраля, может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрение

Так, работнику 1956 года инкриминируется нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ст. 270 и 272 УКУ). В МВД говорят, что сотрудник нарушил требования ст. 15 Закона Украины "Об охране труда" и должностные инструкции. Не была остановлена работа оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, а это создало угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, во время проведения кислородной терапии в одной из палат-боксов в реанимационном отделении возник пожар. Погибли четыре человека — три пациента и врач-анестезиолог. Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Так, президент пообещал сделать все возможное, чтобы подобных трагедий больше не случалось.

  


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Источник: https://kh.depo.ua/
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