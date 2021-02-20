Под Харьковом горят склады

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Ольга Чародий
Пожар под Харьковом, фото - из открытых источников
В Песочине под Харьковом возник пожар на складах,
расположенных в микрорайоне Рыжов. Об этом сообщает помощник начальника ГУ ГСЧС
Украины в Харьковской области Игорь Лупандин в комментарии Depo Харьков.
По его словам, горит цех по изготовлению термопластика.
На месте работают 10 подразделений на автоцистернах: 7
подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, два
подразделения университета гражданской защиты и подразделение местной пожарной
команды.
Угрозы прилегающим к складам жилым домам сейчас нет.
Напомним, правоохранители подозревают, что виновным за пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, что произошел 3 февраля, может быть один из работников. Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала получил подозрениеТак, работнику 1956 года инкриминируется нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ст. 270 и 272 УКУ). В МВД говорят, что сотрудник нарушил требования ст. 15 Закона Украины "Об охране труда" и должностные инструкции. Не была остановлена работа оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, а это создало угрозу жизни и здоровью людей.
Таким образом, во время проведения кислородной терапии в одной из палат-боксов в реанимационном отделении возник пожар. Погибли четыре человека — три пациента и врач-анестезиолог. Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Так, президент пообещал сделать все возможное, чтобы подобных трагедий больше не случалось.
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