Почему в так называемой "ЛНР" хотят легализовать смертную казнь

Оккупационные власти в так называемой "ЛНР" хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так называемая "ЛНР" - фото из открытых источников

По информации журналистов, с инициативой ужесточить наказание для украинских военных выступила "Генеральная прокуратура" самопровозглашённой "ЛНР". Там заявили об открытии "уголовных дел" против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.

Боевики так называемой "ЛНР" обвиняют украинских военных в "геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны". Террористы требуют ужесточить наказание за якобы совершенные преступления, "усилив его до высшей меры".

Напомним, что российские наемники из "ЛНР" возбудили дело против белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске. "Генпрокуратура" псевдореспублики обвинила его в участии в боевых действиях на Донбассе в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов". Все детали резонансного события читайте в нашем материале.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича. Подробности найдете в статье по ссылке.

Также Александр Лукашенко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию. По информации журналистов, соответствующие ведомства государств уже работают над вопросом об открытии авиарейсов на полуостров.

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