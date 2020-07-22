Плохой добился своего: фильм "Земляне" резко набрал популярность во всем мире благодаря луцкому террористу

Документальный фильм "Земляне", которые "рекламировал" так называемый "луцкий террорист" Максим Плохой во время захвата заложников, резко прибавил в популярности за последние сутки. Так, по данным Google Trends, вчера к 21:00 поисковой запрос фильма в украинском сегменте Google достиг максимального уровня популярности – 100 баллов.





Как поясняют в Google, числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода времени. Так, 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.

Отметим, что в последний раз фильм "Земляне" пользовался подобной популярностью в Украине в мае 2005 года, когда состоялась его премьера.





Примечательно также, что по регионам фильм активнее всего "гуглили" в Винницкой и Житомирской областях, а также в Крыму.





Также стоит заметить, что, по данным российских СМИ, фильм активно ищут в РФ. Так, картина стала самой популярной на сервисе "Кино.Поиск". Кинолента за сутки поднялась на 4265 позиций, ее рейтинг — 8,7 на основе 12,7 тыс. оценок.

Впрочем, не только в России узнавали о фильме "Земляне". Судя по данным все того же Google Trends, за последние сутки уровень интереса к картине резко вырос в США и Канаде, Бразилии, в больше части Азии, а также на всей территории Евросоюза.





Как ранее сообщали "Комментарии", луцкий террорист Максим Плохой обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием записать видеообращение, в котором тот должен был призвать всех смотреть фильм "Земляне" (2005).

Владимир Зеленский выполнил требование , опубликовав соответствующее обращение на своей странице в Facebook.

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