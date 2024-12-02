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Платформа Instagram становится смертельно опасной для подростков: о чем идет речь

Платформа Instagram способствует распространению опасного для подростков контента

сегодня, 21:54
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Кречмаровская Наталия

Instagram способствует распространению контента о самоувечье среди подростков. Об угрозе предупредили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

Платформа Instagram становится смертельно опасной для подростков: о чем идет речь

Фото из открытых источников

В Центре, опираясь на результаты исследования организации Digitalt Ansvar, объяснили в чем опасность.

“Датские расследователи ради эксперимента создали сеть поддельных аккаунтов в Instagram, которые выдавали себя за 13-летних подростков. Они опубликовали 85 материалов, связанных с самоповреждением (изображение крови, лезвия, призывы к действиям), но соцсеть их не удалила”, — отметили в Центре.

К тому же алгоритм платформы напротив рекомендовал членам группы становиться друзьями друг с другом. Таким образом, Instagram активно способствует формированию опасных групп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре среди несовершеннолетних набирал популярность так называемый "хроминг".

Отмечалось, что "хроминг" или "хаффинг" подразумевает вдыхание токсичных веществ из бытовых вещей, которые не запрещены к использованию. Это может быть жидкость для снятия лака, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты и т.д. Вдыхание токсических паров вызывает кратковременное эйфорическое состояние.

Исследователи проанализировали 109 видеороликов с хэштегами #huffing и #chroming в TikTok, которые собрали более 25 миллионов просмотров. Оказалось, что 39% создателей таких видео несовершеннолетних.

Специалисты отметили, что такое явление не ново, однако оно быстро распространяется среди подростков именно через социальные сети.

В чем угроза такого "увлечения", читайте подробнее по ссылке.





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Источник: https://t.me/spravdi/43316
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