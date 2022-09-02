Корабль, который перевозил украинское зерно вышел из строя вблизи Стамбула

Один из кораблей, которые перевозят зерно с Украины бросил якорь в Турецких водах. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Судно Lady Zehma, перевозящее украинское зерно, сломалось. Фото из открытых источников

Судно под именем Lady Zehma следует из украинского порта в итальянский город Равенна. На нем перевозится более 3000 тонн кукурузы. Как сообщают стамбульские власти, корабль с украинской продукцией остановился около 21:00 по киевскому времени из-за неисправности руля.

По информации турецких чиновников, никто во время остановки 175-метрового судна Lady Zehma не пострадал.

Вывоз зерна из Украины долгое время был невозможен из-за российского вторжения на территорию страны. Армия РФ заблокировала черноморские порты и миновала акваторию моря. Это привело к продовольственному кризису в Африке и странам Ближнего Востока, ведь Украина была их главным поставщиком зерна.

Частично вопрос об экспорте зерна решился 22 июля. Тогда Украина и Россия вместе с ООН и Турцией подписали соглашение о деблокации трех украинских портов.

Ранее издания "Комментарии" сообщали, какие риски есть от такого решения и почему Россия пытается сорвать перемирие по зерну. Так, в первый день соглашения в портовый город Украины попали российские снаряды. Такие действия РФ поставили под вопрос существование соглашения по экспорту украинского зерна. В этом вопросе эксперты согласились, что так называемое "зерновое перемирие" это достаточно сложный процесс.

Также портал "Комментарии" писал о реакции Папы Римского на деблокацию украинских портов и вывоз зерна. По его словам, такой шаг показал, что существует возможность вести диалог между двумя странами.

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