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Корабль, который перевозил украинское зерно вышел из строя вблизи Стамбула

Для украинской экономики вывоз и продажа зерна это один большой шанс наполнить бюджет.

сегодня, 01:29
Автор:

Slava Kot
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Один из кораблей, которые перевозят зерно с Украины бросил якорь в Турецких водах. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Корабль, который перевозил украинское зерно вышел из строя вблизи Стамбула

Судно Lady Zehma, перевозящее украинское зерно, сломалось. Фото из открытых источников

Судно под именем Lady Zehma следует из украинского порта в итальянский город Равенна. На нем перевозится более 3000 тонн кукурузы. Как сообщают стамбульские власти, корабль с украинской продукцией остановился около 21:00 по киевскому времени из-за неисправности руля.

По информации турецких чиновников, никто во время остановки 175-метрового судна Lady Zehma не пострадал.

Вывоз зерна из Украины долгое время был невозможен из-за российского вторжения на территорию страны. Армия РФ заблокировала черноморские порты и миновала акваторию моря. Это привело к продовольственному кризису в Африке и странам Ближнего Востока, ведь Украина была их главным поставщиком зерна.

Частично вопрос об экспорте зерна решился 22 июля. Тогда Украина и Россия вместе с ООН и Турцией подписали соглашение о деблокации трех украинских портов.

Ранее издания "Комментарии" сообщали, какие риски есть от такого решения и почему Россия пытается сорвать перемирие по зерну. Так, в первый день соглашения в портовый город Украины попали российские снаряды. Такие действия РФ поставили под вопрос существование соглашения по экспорту украинского зерна. В этом вопросе эксперты согласились, что так называемое "зерновое перемирие" это достаточно сложный процесс.

Также портал "Комментарии" писал о реакции Папы Римского на деблокацию украинских портов и вывоз зерна. По его словам, такой шаг показал, что существует возможность вести диалог между двумя странами.

 



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Источник: https://www.reuters.com/world/russia-ukraine-seal-landmark-grains-export-deal-istanbul-2022-07-22/
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