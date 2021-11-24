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Перевернулась лодка у острова Березань - есть жертвы: ГСЧС в Николаевской области

Пренебрежение погодными условиями при выходе в море может привести к трагическим последствиям.

сегодня, 13:31
Автор:

Елена Бурдейная
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Пресс-служба ГСЧС сообщила о трагической ситуации в Николаевской области, которая произошла с мужчинами, направлявшимися на остров Березань на лодке.

Перевернулась лодка у острова Березань - есть жертвы: ГСЧС в Николаевской области

Спасатели ГСЧС Николаевской области - фото пресс-службы

Спасатели обнаружили, что судно, в котором находились трое мужчин, перевернулось. Все трое пассажиров найдены мертвыми – они утонули.

22 ноября 2021 г. почти в девять часов утра к пограничникам пункта "Очаков" поступил телефонный звонок. Местный рыбак сообщил, что неподалеку от острова Березань он увидел перевернутую алюминиевую лодку, а рядом с ней – тела двух мертвых мужчин. Свидетель был убежден, что должно быть еще третье лицо.

Быстро снарядили спасательную операцию. Мужчину искали девять специалистов из 22-й государственной спасательной части. Они добрались до места инцидента на надувных лодках AQUASTAR-400 и "Колибри". 24 ноября, как пишет пресс-служба, тело третьего мужчины, а также алюминиевая лодка, найдено на морском дне на глубине шести метров. Их подняли на поверхность и перевезли на берег.

В результате трагического путешествия погибли трое граждан, близких по возрасту: 72-летний, 60-летний, 54-летний. Спасатели ГСЧС напоминают украинцам: готовясь к выходу в море нужно прислушиваться к прогнозам погоды и оставаться дома, если обещают порывы ветра и туман.

Согласно архивным данным портала meteopost, утром 22 ноября в Николаевской области с шести часов утра появился туман, видимость – меньше километра, температура упала до 5-6 0С, ветер – 3 м/с.

В статистическом сборнике Государственной службы статистики Украины у мужчин указанного возраста смертность превосходит женскую в три раза. Там же приведены данные, что именно на этот возраст приходится наибольший коэффициент смертности от внешних причин, из них — от "случайных утоплений и погружений в воду".

О том, от каких опасностей спасают украинцев пиротехники ГСЧС, издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.


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Источник: https://mk.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/29308.html
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