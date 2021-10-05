Пиротехники ГСЧС ежедневно выезжают по вызовам: какая опасность ждет украинцев прямо возле дома

Почти 70 тыс. взрывоопасных предметов обнаружили в течение года пиротехники ГСЧС Украины, информирует пресс-служба ведомства.

Пиротехник изымает старый боеприпас - фото ГСЧС Украины

Эти предметы — и остатки вооружения времен Второй мировой войны, и напоминание о нынешней войне на Донбассе и Луганщине.

4 октября специалистов вызывали полсотни раз, они обезвредили более двух сотен боеприпасов.

В Хмельницкой область пиротехники аварийно-спасательного отряда взорвали в специальном месте ручную гранату. Граната РГД-33 лежала в земле со времен Второй мировой войны.

В пгт Михайловка на Запорожье хозяин прямо возле дома нашел 80-летние боеприпасы. Он сразу вызвал службу спасения. Пиротехнические подразделения обнаружили целый арсенал: противотанковые и противопехотные мины, гранаты, устройства для взрывания. Всего взрывоопасных предметов было 58 единиц.

В лесах у деревни Серебрия в Винницкой пиротехников вызвали к артиллерийским снарядам 105 и 152 калибра, а также к минометной мине. Так как перевозить их было слишком опасно, боеприпасы взорвали прямо на месте.

Несколькими днями ранее специалистов ГСЧС вызвали в деревню Заволоки Черновицкой области. Там нашли три артиллерийских снаряда Второй мировой войны. А в городе Хотин местный житель работал в поле и обнаружил снаряд Первой Мировой войны. Пиротехники обезвредили и их.

Всего в течение 2021 специалисты ГСЧС уничтожили почти 900 старых авиационных бомб.

В Донецкой и Луганской областях при разминировании освобожденных территорий находят свежие боеприпасы. 4 октября подразделения пиротехников на площади около гектара обнаружили почти 60 взрывоопасных предметов — по одной мине на каждые 160 кв. м. А на площади 4 га возле Северодонецка и Счастье изъяли более разнообразный набор боеприпасов: 26 снарядов, 7 мин и 2 гранаты.

ГСЧС напоминает, что украинцам нужно быть осторожными с неизвестными предметами, которые они находят у себя во дворе, или в поле, или в лесу:

- не касаться этих предметов, не перемещать их;

- ничем не накрывать, не засыпать;

- не проверять, действуют ли на них тепло, звук, свет;

- не пытаться самостоятельно обезвредить.

Портал "Комментарии" ранее сообщал о том, как ГСЧС борется с пожарами .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!