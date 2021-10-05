Перекрывали Крещатик: в сети показали президентское сопровождение (ВИДЕО)

В столице, на главной улице города, остановили движение авто, чтобы беспрепятственно промчался кортеж главы страны. Видео об этом разместили киевские Telegram-каналалы. Как информирует AP News, президентское авто сопровождали четыре полицейские автомобили, карета скорой помощи и еще несколько машин сопровождения.

Сейчас движение на центральной улице восстановлено (фото скриншот)

Позже стало известно, что это был сопровождение израильского президента Ицхака Герцога.

После этого, как президентская колонна промчалась, движение автотранспорта на Крещатике снова восстановлено.

Важно, что после нападения на чиновника офиса президента Сергея Шефира, которое состоялось 25 сентября этого года, усиленно автокортеж главы государства несколькими дополнительными машинами. Теперь он мчится по столице на большой скорости со звуковыми сигналами и мигалками.

К слову, 2 октября, когда Владимир Зеленский находился в курортном Трускавце, кортеж не сделал остановку, чтобы глава страны на улице пообщался с представителями СМИ. Журналистов предупредили не собираться у здания отеля, где проходила встреча украинского президента со своими партийцами, а ждать внутри.

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