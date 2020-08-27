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Партия Медведчука требует запрета «Нацкорпуса» и «Азова» после обстрела автобуса с людьми

В партии ОПЗЖ считают, что президент Владимир Зеленский должен лично прокомментировать обстрел автобуса на трассе Киев-Харьков

27 августа 2020, 23:02
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня на трасе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус. В момент нападения в нем находились 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Сначала автобус заблокировали, а потом по нему открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела два человека получили огнестрельные ранения и сейчас они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Партия Медведчука требует запрета «Нацкорпуса» и «Азова» после обстрела автобуса с людьми

обстреляный автобус нацкорпусом

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" отреагировали на происшествие.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Владимира Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – говорится в сообщении на сайте партии.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что возлагают полную ответственность за похищения, кровь, ранения, а также возможную гибель законопослушных украинцев на нынешнюю власть. 

"Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье "Терроризм", расследования и привлечения к ответственности людей, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших от преступных действий криминальных объединений — "Национального корпуса" и "Азова" требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на территории Украины", – говорится в заявлении партии.

Кроме того, в ОПЗЖ заявляют, что это не первое нападение на представителей партии. "Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности мира в Украине – единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей", – подчеркивают в партии.

Ранее "Комментарии" сообщали о перестрелке в Броварах. Тогда в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.


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