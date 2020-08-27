Партия Медведчука требует запрета «Нацкорпуса» и «Азова» после обстрела автобуса с людьми

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Станислав Молчанов
Сегодня на трасе Киев – Харьков под Люботином представителями
"Национального корпуса" и "Азова" было
совершено вооруженное нападение на автобус. В момент нападения в нем
находились 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Сначала автобус заблокировали,
а потом по нему открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела два человека получили огнестрельные ранения и сейчас
они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по
членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического
оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был
похищен один из членов организации.
обстреляный автобус нацкорпусом
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" отреагировали на
происшествие.
"Это
преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности
национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве
власти, в том числе президента Владимира Зеленского, открыто заявляющего о
своей поддержке их позиции", – говорится в сообщении на сайте партии.
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что возлагают
полную ответственность за похищения, кровь, ранения, а также возможную гибель
законопослушных украинцев на нынешнюю власть.
"Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье
"Терроризм", расследования и привлечения к ответственности людей, превращающих
Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения
похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан. От всех пострадавших
от преступных действий криминальных объединений — "Национального корпуса" и
"Азова" требуем запрета деятельности этих организаций как террористических на
территории Украины", – говорится в заявлении партии.
Кроме того, в ОПЗЖ заявляют, что это не первое нападение на представителей партии.
"Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите
законности мира в Украине – единственно правильная, и мы не отступим и не
окажемся от наших ценностей", – подчеркивают в партии.
Ранее "Комментарии" сообщали о перестрелке в Броварах. Тогда в МВД сообщили о
задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.
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