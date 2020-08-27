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Главная Новости Общество Криминал На трассе Киев – Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми
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На трассе Киев – Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми

В пресс-службе Полиции подтвердили факт стрельбы, но информацию о погибшем отрицают

сегодня, 20:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

На трассе Киев – Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми. По информации Telegram-канала "Наблюдатель", на нем передвигались члены общественного движения "Патриоты за жизнь". Предварительно, есть двое убитых. Один человек ранен, один похищен.

На трассе Киев – Харьков из автоматического оружия расстрелян автобус с людьми

Источник: https://t.me/nabludatels

"Наблюдатель" также утверждает, что к обстрелу причастны "Нацкорпус" и "Азов". 

В пресс-службе Полиции подтвердили факт стрельбы, но информацию о погибшем и похищенном отрицают. Есть трое пострадавших с ушибами, у одного подозрение на ЧМТ. Все пострадавшие - в удовлетворительном состоянии.

По словам нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, происшествие произошло в районе Люботина Харьковской области.

По области объявлена операцию "Сирена".

Информация обновляется.

Ранее "Коментарии" сообщали, что перестрелка в Броварах. Тогда в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.





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