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Дмитрий Симоненко
На трассе Киев – Харьков из
автоматического оружия расстрелян автобус с людьми. По информации
Telegram-канала "Наблюдатель", на нем передвигались члены общественного движения
"Патриоты за жизнь". Предварительно, есть двое убитых. Один человек ранен, один
похищен.
Источник: https://t.me/nabludatels
"Наблюдатель" также утверждает, что к обстрелу причастны "Нацкорпус" и "Азов".
В пресс-службе Полиции подтвердили факт стрельбы, но информацию о погибшем и похищенном отрицают. Есть трое пострадавших с ушибами, у одного подозрение на ЧМТ. Все пострадавшие - в удовлетворительном состоянии.
По словам нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, происшествие произошло в районе Люботина Харьковской области.
По области объявлена операцию "Сирена".
Информация обновляется.
Ранее "Коментарии" сообщали, что перестрелка в Броварах. Тогда в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом.
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