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Папа Бенедикт признал, что дал ложные показания по делу о насильниках в церкви

Папа Римский Бенедикт XVI признал свою ошибку

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-представитель Ватикана, в прошлом Папа Римский Бенедикт XVI, извинился за то, что предоставил ложные данные в то время, когда проводилось расследование сексуальных домогательств и фактов насилия над детьми. В то время он управлял Мюнхенской архиепархией. Об этом информирует DW.

Папа Бенедикт признал, что дал ложные показания по делу о насильниках в церкви

Папа Бенедикт (фото из открытых источников)

Бывший понтифик сделал заявление, где сообщил, что ошибочные показания не имели целью представить "злое намерение". Однако он был обвинен в "погрешности".

Тогда Бенедикт XVI сказал следователям, что не появился на собрании в 1980 году, посвященном священнослужителю, обвиненному в педофилии. В настоящее время римский понтифик дал свое подтверждение, что находился на собрании, однако настаивает на собственном утверждении, что никакого решения о том, чтобы перевести священника на пастора, там не принималось.

Нынешний представитель Ватикана Папа Франциск дал обещание утвердить справедливость по отношению к жертвам, которые принудительно подверглись сексуальному насилию со стороны представителей католической церкви.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Бенедикт стал фигурантом в расследовании насилия над детьми. О четырех случаях насилия священников над детьми был проинформирован Папа Римский Бенедикт XVI. Но он проигнорировал эту информацию. Расследование провела немецкую юридическую фирму Westphal Spilker Wastl (WSW), которую она провела, выполняя заказ Ватикана. Папа Бенедикт в то время был архиепископом Йозефом Ратцингером. Его сообщали о таких случаях насильственного обращения с мальчиками. Но реакции от него не последовало.


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Источник: https://www.dw.com/en/ex-pope-benedict-xvi-admits-false-statement-during-abuse-probe-testimony/a-60535297
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