Пьяный полицейский устроил смертельную аварию на пешеходном переходе под Киевом

Полицейский устроил пьяную аварию в Броварах под Киевом. Прямо на пешеходном переходе он сбил двух женщин. Одну из них врачам спасти не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Авария в Броварах. Фото: Нацполиция

Легковушка "Фольксваген", за рулем которой был представитель правоохранительных органов, вылетела на пешеходный переход около 18:00 накануне. Увернуться от машины двум женщинам, которые переходили дорогу, не удалось. Одна из них погибла, вторую врачи увезли в больницу.

Но столкновение с пешеходами автомобиль полицейского не остановило. Он проехал еще около 500 метров, пока не влетел в дерево.

Правоохранители, которые приехали на место аварии, выяснили, что их коллега сел за рулем пьяным. К слову, уже бывший коллега. Подозреваемого из органов уволили, сообщил вскоре после аварии руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

"Это был офицер-участковый из Деснянского управления Нацполиции. Он совершил смертельную аварию и был уволен. После проведения служебного расследования с должности будет снят и его непосредственный руководитель", — сообщил глава Нацполиции.

Проводить расследование аварии в Броварах будет Государственное бюро расследований.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве на пешеходном переходе маршрутка сбила троих людей. Без погибших также не обошлось.

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