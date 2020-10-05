Пьяный полицейский устроил смертельную аварию на пешеходном переходе под Киевом

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Виолетта Комаровская
Полицейский устроил пьяную аварию в Броварах под Киевом. Прямо на пешеходном переходе он сбил двух женщин. Одну из них врачам спасти не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Авария в Броварах. Фото: Нацполиция
Легковушка "Фольксваген", за рулем которой был представитель правоохранительных органов, вылетела на пешеходный переход около 18:00 накануне. Увернуться от машины двум женщинам, которые переходили дорогу, не удалось. Одна из них погибла, вторую врачи увезли в больницу.
Но столкновение с пешеходами автомобиль полицейского не остановило. Он проехал еще около 500 метров, пока не влетел в дерево.
Правоохранители, которые приехали на место аварии, выяснили, что их коллега сел за рулем пьяным. К слову, уже бывший коллега. Подозреваемого из органов уволили, сообщил вскоре после аварии руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.
Проводить расследование аварии в Броварах будет Государственное бюро расследований.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве на пешеходном переходе маршрутка сбила троих людей. Без погибших также не обошлось.
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