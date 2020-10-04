kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.10.2020

BTC/USD

10604.35

ETH/USD

348.30

LTC/USD

46.33

НБУ 04.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла

Смертельное ДТП произошло на проспекте Свободы в Киеве

сегодня, 16:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 4 октября, на проспекте Свободы в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла

Свидетели происшествия сообщают, что маршрутное такси сбило трех женщин, когда они переходили дорогу на зеленый свет светофора на пешеходном переходе. Одна женщина погибла на месте. Еще двоих человек скорая помощь забрала в больницу.

Водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза, и он не смог остановиться. Подробности ДТП будет изучать следственно оперативная группа, которая приехала на место происшествия.


Ранее "Комментарии" писали, что в Ровенской области произошло ДТП с участием народного депутата. Известно, что 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике фирмы "Mercedes" целенаправленно сбил скутер, на котором передвигались две девушки, жительницы села Мыляш. В результате ДТП 20-летняя девушка-водитель погибла на месте, вторую 15-летнюю пострадавшую со множественными травмами доставили в медицинское заведение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости