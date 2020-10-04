Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла

Сегодня, 4 октября, на проспекте Свободы в Киеве произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный".



Свидетели происшествия сообщают, что маршрутное такси сбило трех женщин, когда они переходили дорогу на зеленый свет светофора на пешеходном переходе. Одна женщина погибла на месте. Еще двоих человек скорая помощь забрала в больницу.

Водитель маршрутки заявил, что у него отказали тормоза, и он не смог остановиться. Подробности ДТП будет изучать следственно оперативная группа, которая приехала на место происшествия.





Ранее "Комментарии" писали, что в Ровенской области произошло ДТП с участием народного депутата. Известно, что 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике фирмы "Mercedes" целенаправленно сбил скутер, на котором передвигались две девушки, жительницы села Мыляш. В результате ДТП 20-летняя девушка-водитель погибла на месте, вторую 15-летнюю пострадавшую со множественными травмами доставили в медицинское заведение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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