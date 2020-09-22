"Не тормозил, а лишь увеличивал скорость": в Ровненской области местный депутат устроил смертельное ДТП

В Ровенской области произошло ДТП с участием народного избранника. Об этом сообщает ТСН.

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Известно, что 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике фирмы "Mercedes" целенаправленно сбил скутер, на котором передвигались две девушки, жительницы с. Мыляш. В результате ДТП 20-летняя девушка-водитель погибла на месте, вторую 15-летнюю пострадавшую со множественными травмами доставили в медицинское заведение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"Мы ехали по дороге, вдруг нам на встречу, на нашу полосу выехал. За рулем сидел мужчина. Он смеялся и добавил скорости. Мы дали по тормозам, и он влетел прямо на нас", — вспоминает о случившемся Наташа.

Также она утверждает, что от мужчины сильно пахло алкоголем и он практически не держался на ногах.

"Увидели, что он вылетел на "встречку", девушки испугались и хотели его объехать, но он зацепил их…" - рассказывает очевидец ДТП Анатолий.

"Я услышала глухой стук, потом крик, выскочила со двора и увидела, что кричит Наташа. Первой девушке было уже невозможно помочь, а вторая уже потеряла сознание", - рассказывает Наталья Герасимчук, которая первой прибежала на место происшествия.

После ДТП жители села едва не устроили самосуд над депутатом. По их словам, до инцидента его неоднократно видели за рулем пьяным. Теперь они всерьез переживают, чтобы местный народный избранник не избежал наказания.

В свою очередь, представители полиции убеждают общественность, что расследование будет объективным и никакие связи не помогут мужчине.

"В отношении подозреваемого проведены все следственные действия. Подозрение ему будет вручено в областной прокуратуре по причине того, что он является депутатом", - рассказывает заместитель начальника полиции Ровненской области Александр Панасюк.

Также известно, что экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови депутата превышало допустимую норму в 10 раз.





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