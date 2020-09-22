"Не тормозил, а лишь увеличивал скорость": в Ровненской области местный депутат устроил смертельное ДТП

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Дмитрий Симоненко
В Ровенской
области произошло ДТП с участием народного избранника. Об этом сообщает ТСН.
Фото: iStock
Известно, что 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике фирмы "Mercedes"
целенаправленно сбил скутер, на котором передвигались две девушки, жительницы
с. Мыляш. В результате ДТП 20-летняя девушка-водитель
погибла на месте, вторую 15-летнюю пострадавшую со множественными травмами
доставили в медицинское заведение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Также она
утверждает, что от мужчины сильно пахло алкоголем и он практически не держался
на ногах.
После ДТП жители села едва не устроили самосуд
над депутатом. По их словам, до инцидента его неоднократно видели за рулем
пьяным. Теперь они всерьез переживают, чтобы местный народный избранник не
избежал наказания.
В свою
очередь, представители полиции убеждают общественность, что расследование будет
объективным и никакие связи не помогут мужчине.
Также известно, что экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови депутата превышало допустимую норму в 10 раз.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в ДТП в Киевской области погибли мать и дочь.
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