В страшном ДТП под Киевом погибли мать и дочь: опубликованы жуткие причины аварии

Вечером в воскресенье под Киевом произошло очередное смертельное ДТП. В результате столкновения Камаза Chery Amulet погибли мать и дочь. Об этом сообщает "Обозреватель".

Источник: gordonua.com

Известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в движущийся на полной скорости грузовик. В Chery Amulet была семья из трех человек. На месте аварии скончалась мать семейства - 41-летняя мать Валентина, 16-летняя дочь Алина – от тяжелых ранений, несовместимых с жизнью, умерла в карете скорой помощи, а водитель - отец семейства Сергей, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Надежды, что он выживет, мало. Также в семье воспитывается сын, студент колледжа. Известно, что в селе Юхны, откуда вечером возвращалась семья, проживают родители Сергея и Надежды.

В соцсетях активно обсуждаются причины аварии. Наиболее распространенная версия – это то, что трагедия произошла из-за аварийного состояния дороги.

"Заслепило солнце... Водитель легкового авто сильно въехал в яму, откинуло на встречку, и он врезался в КамАЗ "лоб в лоб", – пишет пользователь под ником Sergey Dsv.

Людмила Гуляева жалуется, что она практически каждый день ездит по этой дороге, и подчеркивает, что, в то время, когда произошло ДТП, солнце как раз садится и слепит водителя, асфальта практически на дороге нет, сплошные ямы.

"И ехать так, чтобы не вскочить в яму, невозможно. Думали, что хоть перед выборами нам что-то сделают, но ошиблись, вот к чему все это привело" – сетует женщина.

В сельсовете пока либо не знают, либо не говорят о причинах ДТП. В то же время, фигурирует две неофициальные версии гибели людей: первая – Сергей действительно попал в яму, в результате чего колесо машины оторвалось и их вынесло на встречную полосу под грузовик, а вторая – он шел на обгон и не справился с управлением.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения", причины ДТП устанавливают эксперты.

"Почему именно водитель не справился с управлением, сейчас выясняет следствие, будут проведены автотехнические экспертизы", – сообщила спикер полиции области Виталия Горохольская.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Министерстве обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех курсанток Военно-медицинской академии в столице.

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