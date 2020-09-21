В страшном ДТП под Киевом погибли мать и дочь: опубликованы жуткие причины аварии

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Дмитрий Симоненко
Вечером в воскресенье под Киевом произошло очередное
смертельное ДТП. В результате столкновения Камаза Chery Amulet погибли мать и
дочь. Об этом сообщает "Обозреватель".
Источник: gordonua.com
Известно, что водитель легковушки выехал на встречную
полосу и врезался в движущийся на полной скорости грузовик. В Chery Amulet была семья из трех человек. На месте аварии
скончалась мать семейства - 41-летняя мать Валентина, 16-летняя дочь Алина – от
тяжелых ранений, несовместимых с жизнью, умерла в карете скорой помощи, а водитель
- отец семейства Сергей, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Надежды,
что он выживет, мало. Также в семье воспитывается сын, студент колледжа. Известно,
что в селе Юхны, откуда вечером возвращалась семья, проживают родители Сергея и
Надежды.
В соцсетях активно обсуждаются причины аварии. Наиболее распространенная
версия – это то, что трагедия произошла из-за аварийного состояния дороги.
Людмила Гуляева жалуется, что она практически каждый день
ездит по этой дороге, и подчеркивает, что, в то время, когда произошло ДТП, солнце
как раз садится и слепит водителя, асфальта практически на дороге нет, сплошные
ямы.
В сельсовете пока либо не знают, либо не говорят о причинах
ДТП. В то же время, фигурирует две неофициальные версии гибели людей: первая –
Сергей действительно попал в яму, в результате чего колесо машины оторвалось и
их вынесло на встречную полосу под грузовик, а вторая – он шел на обгон и не
справился с управлением.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 286 УК Украины "Нарушение
правил безопасности дорожного движения", причины ДТП устанавливают эксперты.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Министерстве
обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех
курсанток Военно-медицинской академии в столице.
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