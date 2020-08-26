ДТП со слушателями Украинской военно-медицинской академии в Киеве: стало известно имя виновного

В Министерстве обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех курсанток Военно-медицинской академии в столице. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении .

Известно, что за рулем автомобиля Toyota Prius, который въехал в девушек, был начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный. Он арестован и сейчас он находится в СИЗО. Известно, что офицер участвовал в АТО и имел хорошие рекомендации по службе.

Источник: Petropavlivka.City

Начальник ВУЗа Валерий Савицкий рассказал о состоянии пострадавших - Натальи, Галины и Александры. Оно оценивается как тяжелое стабильное. Девушки - выпускницы гражданских медвузов, которые решили стать военными врачами, поступив в Академию. Вчера они должны были получить военную форму.

"В ходе осмотра в одной из слушательниц был диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Что касается второй слушательницы - у нее было неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья девушка получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени ", - уточнил Савицкий.

Пострадавшим сделали ампутацию левой ноги на уровне средней трети голени у одной девушки, и ампутации правой голени на уровне верхней трети - в другой.

Сейчас все девушки находятся в военном госпитале.

Как сообщали "Комментарии", вчера в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали слушательницы Украинской военно-медицинской академии.

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