kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11470.83

ETH/USD

388.05

LTC/USD

58.42

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал ДТП со слушателями Украинской военно-медицинской академии в Киеве: стало известно имя виновного
commentss НОВОСТИ Все новости

ДТП со слушателями Украинской военно-медицинской академии в Киеве: стало известно имя виновного

Пострадавшим ампутировали по одной нижней конечности на уровне средней и верхней трети голени

сегодня, 17:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Министерстве обороны Украины назвали имя майора, который 25 августа совершил наезд на трех курсанток Военно-медицинской академии в столице. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении .

Известно, что за рулем автомобиля Toyota Prius, который въехал в девушек, был начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный. Он арестован и сейчас он находится в СИЗО. Известно, что офицер участвовал в АТО и имел хорошие рекомендации по службе.

ДТП со слушателями Украинской военно-медицинской академии в Киеве: стало известно имя виновного

Источник: Petropavlivka.City

Начальник ВУЗа Валерий Савицкий рассказал о состоянии пострадавших - Натальи, Галины и Александры. Оно оценивается как тяжелое стабильное. Девушки - выпускницы гражданских медвузов, которые решили стать военными врачами, поступив в Академию. Вчера они должны были получить военную форму.

"В ходе осмотра в одной из слушательниц был диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Что касается второй слушательницы - у нее было неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья девушка получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени ", - уточнил Савицкий.

Пострадавшим сделали ампутацию левой ноги на уровне средней трети голени у одной девушки, и ампутации правой голени на уровне верхней трети - в другой.

Сейчас все девушки находятся в военном госпитале.

Как сообщали "Комментарии", вчера в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали слушательницы Украинской военно-медицинской академии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!