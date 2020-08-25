ДТП с курсантками Украинской военно-медицинской академии: что известно

Во вторник в Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, в результате которого трое слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на странице ведомства в Facebook.

"Сегодня, 25 августа, около 16.40 в Украинской военно-медицинской академии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три слушателя-офицера медицинской службы. Травмированным была оказана неотложная помощь, они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Источник: Слово і діло

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", состояние их здоровья оценивается как стабильное.

На данный момент установлено, что водитель автомобиля, на котором был совершен наезд на девушек, находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения. Если его вина будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование будет осуществляться под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ДТП погиб офицер полиции Киева.

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