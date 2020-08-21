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В ДТП погиб офицер киевской патрульной полиции

Погибшему офицеру было всего 33 года

сегодня, 22:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 21 августа, в Киевской области в результате ДТП погиб капитан патрульной полиции в городе Киеве Иван Подольский. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Происшествие произошло недалеко от села Милая, которое находится в 30 километрах от столицы. К сожалению, эта поездка стала последней в жизни мужчины. Авария случилась по вине водителя автомобиля Isuzu, который создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением патрульного выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В ДТП погиб офицер киевской патрульной полиции

Источник: Ровненские новости

Известно, что капитан Иван Подольский призвался в Нацполицию еще в 2015 году, до этого он работал участковым.

"Ивану было всего 33 года, без отца осталась маленькая дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана. Скорбим вместе с вами", - указано в сообщении.

Издание "Комментарии" присоединяется к соболезнованиям родным и близким погибшего офицера.

Ранее издание "Комментарии" писало о страшном ДТП в Житомирской области, жертвами которого стали четыре человека. 


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