В ДТП погиб офицер киевской патрульной полиции

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 21
августа, в Киевской области в результате ДТП погиб капитан патрульной полиции в
городе Киеве Иван Подольский. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Telegram-канал Патрульной
полиции Киева.
Происшествие произошло недалеко от села Милая, которое находится в 30 километрах от столицы. К сожалению, эта поездка стала последней в жизни мужчины. Авария случилась по вине водителя автомобиля Isuzu, который создал аварийную ситуацию, в результате чего Volkswagen под управлением патрульного выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Источник: Ровненские новости
Известно, что
капитан Иван Подольский призвался в Нацполицию еще в 2015 году, до этого он
работал участковым.
"Ивану было всего
33 года, без отца осталась маленькая дочь. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Ивана. Скорбим вместе с вами", - указано в сообщении.
Издание "Комментарии"
присоединяется к соболезнованиям родным и близким погибшего офицера.
Ранее издание "Комментарии"
писало о страшном ДТП в Житомирской области, жертвами которого стали четыре
человека.
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