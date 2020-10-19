Пьяная, на голой резине, гоняющая по "встречке", с ребенком в салоне - полиция задержала женщину-водителя

Столичные камеры видеонаблюдения зафиксировали дрифты, которые устроила водитель автомобиля марки Mercedes. Видео с камер опубликовала патрульная полиция Киева в социальной сети Facebook.

Известно, что первые очевидцы более чем странного поведения автомобиля сообщили в полицию после того, как автомобиль на скорости, явно превышающей разрешенную, ехал против движения всего транспорта на столичном бульваре Перова. Вскоре стало известно, что транспортное средство попало в ДТП, но скрылось с места происшествия.

Когда правоохранители обнаружили "бешеный автомобиль", стоящий улице Курнатовского, оказалось, что управляла им дама, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, в салоне транспортного средства находился малолетний ребенок.

Естественно, женщина была крайне недовольна ее задержанием и отрицала факт совершения ДТП. При тестировании на содержание алкоголя в ее организме, драгер показал 1,6 промилле алкоголя.

На данный момент транспортное средство изъято, женщина привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, приведшее в ДТП, а также за движение по встречной полосе.





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