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Главная Новости Общество происшествия Пьяная, на голой резине, гоняющая по "встречке", с ребенком в салоне - полиция задержала женщину-водителя
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Пьяная, на голой резине, гоняющая по "встречке", с ребенком в салоне - полиция задержала женщину-водителя

При осмотре транспортного средства выяснилось, что на передних колесах совсем не было резины

сегодня, 23:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Столичные камеры видеонаблюдения зафиксировали дрифты, которые устроила водитель автомобиля марки Mercedes. Видео с камер опубликовала  патрульная полиция Киева в социальной сети Facebook.

Пьяная, на голой резине, гоняющая по "встречке", с ребенком в салоне - полиция задержала женщину-водителя

Известно, что первые очевидцы более чем странного поведения автомобиля сообщили в полицию после того, как автомобиль на скорости, явно превышающей разрешенную, ехал против движения всего транспорта на столичном бульваре Перова. Вскоре стало известно, что транспортное средство попало в ДТП, но скрылось с места происшествия.

Когда правоохранители обнаружили "бешеный автомобиль", стоящий улице Курнатовского, оказалось, что управляла им дама, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, в салоне транспортного средства находился малолетний ребенок.

Естественно, женщина была крайне недовольна ее задержанием и отрицала факт совершения ДТП. При тестировании на содержание алкоголя в ее организме, драгер показал 1,6 промилле алкоголя.

На данный момент транспортное средство изъято, женщина привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, приведшее в ДТП, а также за движение по встречной полосе.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы.


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