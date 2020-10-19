Пьяная, на голой резине, гоняющая по "встречке", с ребенком в салоне - полиция задержала женщину-водителя

Язык
BTC/USD
11735.20
ETH/USD
380.10
LTC/USD
48.18
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Столичные камеры видеонаблюдения зафиксировали дрифты, которые устроила водитель автомобиля марки Mercedes. Видео с камер опубликовала патрульная полиция Киева в социальной сети Facebook.
Известно,
что первые очевидцы более чем странного поведения автомобиля сообщили в полицию после того, как автомобиль на скорости, явно превышающей разрешенную, ехал
против движения всего транспорта на столичном бульваре Перова. Вскоре стало
известно, что транспортное средство попало в ДТП, но скрылось с места
происшествия.
Когда
правоохранители обнаружили "бешеный автомобиль", стоящий улице Курнатовского, оказалось, что
управляла им дама, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, в салоне
транспортного средства находился малолетний ребенок.
Естественно,
женщина была крайне недовольна ее задержанием и отрицала факт совершения ДТП.
При тестировании на содержание алкоголя в ее организме, драгер показал 1,6
промилле алкоголя.
На данный момент транспортное средство изъято, женщина привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, приведшее в ДТП, а также за движение по встречной полосе.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости