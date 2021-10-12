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Отличница и умница: новые подробности об убийстве 16-летней девушкой своей матери в Винницкой области

Соседи, учителя в школе и знакомые шокированы трагедией - они не верят, что отличница и умница Саша могла такое совершить

сегодня, 19:13
Автор:

Лиля Воробьева

 В Винницкой области еще несовершеннолетняя местная жительница сделала признание, что убила собственную мать. Во время ссоры она буквально исколола тело мамы ножом, ударил тридцать раз. Об этой семейной трагедии информирует OBOZREVATEL.

Отличница и умница: новые подробности об убийстве 16-летней девушкой своей матери в Винницкой области

Девушка призналась в убийстве матери (фото Нацполиция)

С заявлением о том, что пропала 35-летняя жена ее сына, еще 9 октября обратилась свекровь убитой.

Полицейские, после обысков небольшого поселка, нашли тело молодой винничанки на соседнем участке, где еще никто не жил, в колодце. Оно было прикрыто тряпьем и различным камнями.

По информации отдела коммуникаций Нацполиции Винницкой области, в убийстве следователи, что собрали неопровергнутые доказательства, заподозрили 16-летнюю Александру, старшую дочь Надежды Ющенко.

Трагедия произошла во время семейной ссоры, мама не позволила Саше идти на улицу. Тогда она взяла в руки кухонный нож и начала методично наносить родному человеку удары. Пока не убила. Затем спрятала труп в колодце на участке соседей.

Это была счастливая, хорошая семья, — говорят соседи. Покойница Надежда Ющенко работала парикмахером, приехала с дочерьми из города Бердичева, потому что второй раз вышла замуж. С первым мужем имела двух дочерей, Александра — старшая, мамина помощница, отличница.

Во втором браке жизнь складывалось хорошо. Надя родила еще одну дочь, жила с родителями мужа в поселке Глуховка, дом был на две половины. Муж ездил на заработки. Мать мужа уважала ее, когда нужно — оставалась с детьми.

Школьницы все учились на отлично, бабушка помогала в обучении, потому что работала в школе, которую они посещали. Надя и парикмахером работала, и маникюр делала.

Следила за собой и девочек тоже этому научила. Мама была красивая, и девочки росли красавицами. Со старшей, Александрой, они как сестры были, всегда вместе.

Сейчас все местные жители Глуховки находятся как в страшном сне. Они никак не могут поверить в то, что послушная и воспитанная девушка могла поднять руку на свою маму и жестоко расправиться с ней. Хотя все смотрели признание школьницы в социальных сетях.

Крестьяне говорят, что это какой-то ужас. Они не могут даже себе представить, как девушка, как какой-то безжалостный маньяк — колола и искалечила свою любимую маму.

Не верят, что 16-летняя школьница одна могла поднять мертвое тело, вывезти его из дома, еще и скрыть следы убийства в колодце. А потом спокойно отмыть стены, пол и все вещи в кухне. Даже неточности в видео подметили. Подследственная говорит о 10 ножевых ударах, а эксперты обнаружили не менее 30.

Сейчас несовершеннолетняя девушка, которую подозревают в кровавой трагедии, находится в СИЗО. Если ее вину признает суд, всю юность, а это -15 лет жизни, она проведет в колонии.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Винницкой области 16-летняя дочь жестоко зарезала собственную мать .


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Источник: https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/shkolyarka-ziznalasya-u-vbivstvi-mami-ale-ij-virit-tilki-politsiya-detali-zagadkovoi-np-na-vinnichini.htm?_gl=1*9f7ahr*_ga*MTczNjMyNDExMi4xNjMyOTgzNTg1*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNDAxNDYwNy4xMS4xLjE2MzQwMTQ2MTMuMA..&_ga=
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