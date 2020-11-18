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Главная Новости Общество происшествия "Открылся портал в ад" - в Харькове серьезная авария на теплотрассе - глубина провала асфальта впечатляет
commentss НОВОСТИ Все новости

"Открылся портал в ад" - в Харькове серьезная авария на теплотрассе - глубина провала асфальта впечатляет

К счастью, при провале асфальта никто не пострадал

сегодня, 20:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Харькове произошла серьезная авария на теплотрассе, которая проходила под землей. В результате произошел провал асфальта на несколько метров в глубину. Происшествие случилось на территории рынка одного из районов Харькова. К счастью, никто из прохожих и работников рынка не пострадал. 

"Открылся портал в ад" - в Харькове серьезная авария на теплотрассе - глубина провала асфальта впечатляет

На данный момент без горячего водоснабжения и тепла остались несколько десятков многоэтажных домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

В свою очередь, жителям города ничего не остается как только шутить над бедственным состоянием теплотрас. В комментариях под постом пользователи активно начали придумывать название к аварии — самое популярное это — "открылся портал в ад".


Ранее "Комментарии" писали о том, что на окружной дороге под Харьковом снова серьезное ДТП. Очевидцы сообщают, что произошло массовое столкновение транспортных средств — бензовоза, полицейский автомобиля марки Mitsubishi и четырех "легковушек". Как описал аварию один из свидетелей, изначально на дороге столкнулись два легковых автомобиля. При оформлении ДТП правоохранители оставили служебное транспортное средство на дороге, в него въехала очередная "легковушка". Водитель бензовоза, объезжая место массового столкновения транспортных средств не справился с управлением и слетел в кювет. 




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