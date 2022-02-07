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Открыл трансформаторную подстанцию: в Закарпатской области погиб 17-летний парень

Причины трагедии в селе Серне устанавливаются

сегодня, 00:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В Закарпатье, в населенном пункте Серне погиб 17-летний юноша, которого смертельно поразил электрический ток. Об этом сообщает mukachevo.net, ссылаясь на собственный источник в местной полиции.

Открыл трансформаторную подстанцию: в Закарпатской области погиб 17-летний парень

Парень хотел сделать фото для соцсетей (фото из открытых источников)

Как пишет медиа, трагический инцидент произошел 5 февраля, в субботу. Односельчане погибшего рассказали журналистам, что 17-летний юноша, видимо, полез на электроопору, чтобы снять неожиданные кадры для своей страницы в социальных сетях. Но случилось несчастье, на электроопоре его поразил разряд электрического напряжения.

Представители ГУ Нацполиции Закарпатской области рассказали, что трагедия действительно имела место. В настоящее время обстоятельства этого трагического случая расследуются.

По информации представительницы пресс-службы Нацполиции Закарпатской области Анны Ден, сотрудники полиции получили информацию о трагедии от работников Закарпатской областной детской больницы, куда госпитализировали подростка без признаков жизни. Полицейские установили, что усопший был жителем одного из населенных пунктов Береговского района этой области. Также выяснилось, что юноша открыл дверь трансформаторной подстанции, где и получил смертельное поражение.

По этому трагическому случаю открыли уголовное производство. Расследуя его, правоохранители установят все обстоятельства, предшествовавшие трагедии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области спасают парня, которого ударило током на крыше поезда. В городе Дубно Ровенской области врачи делают все возможное, чтобы спасти 12-летнего парня, который получил смертельное поражение электротоком. Он получил 90 процентов ожогов тела.


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Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/3220158
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