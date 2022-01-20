Отец не хочет хоронить умершего ребенка: тело уже неделю лежит в доме, в Винницкой области (ВИДЕО)

В Винницкой области двухмесячную девочку, ушедшую из жизни уже почти неделю назад, родные отказываются похоронить по привычной процедуре. Малышка, как установили эксперты, во время кормления захлебнулась маминым молоком. Глава семьи выдвигает несколько своих условий и не хочет положить погибшего младенца в гробик на кладбище. Об этом сообщает ТСН.

Родители не хотят хоронить тело (фото из открытых источников)

Это несчастье имело место в населенном пункте Украинка. Крохотная девочка погибла еще шесть дней назад. Папа малышки заявил, что хочет проверить заключение, которое написал судмедэксперт, указав там причину смерти и сделать перевод этого документа на латинском языке. Еще он не хочет класть погибшего ребенка в обычный гробик и хоронить его на кладбище. Аргументов для его мотивов у него просто нет.

Все эти дни труп ребенка находится в помещении, где подрастает еще одна девочка — старшая сестра покойной малышки.

Сейчас глава семьи смирился с ситуацией и хочет похоронить маленькую в могиле покойной бабушки, рассказывая, что гроб для такой печальной процедуры не нужен. По его мнению, девочку они положат в той обычной одежде, которая на ней сейчас. Без переодевания и без гроба. Свое решение мотивирует очень интересно, именно так, как отец, он это понимает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожье нашли мертвым 5-месячного младенца. В городе в жилом помещении обнаружен мертвый 5-месячный малыш. Сейчас полицейские ищут его горе-мать. Полицейских проинформировала об этом бабушка умершего младенца. Причина его смерти будет известна позже после проведения экспертизы.





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