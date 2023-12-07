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Отбита печень и сломанные пальцы: подростки жестоко избили одноклассницу (ВИДЕО)

Полиция сообщила, что расследует хулиганство в Киевской области

сегодня, 20:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Киевской области несколько подростков жестоко избили свою ровесницу. Сам процесс снимался на видеоролик. Как сообщает журналист Константин Андриюк на своем Телеграмм-канале, это произошло 5 декабря в поселке Ракитное Белоцерковского района Киевской области.

Отбита печень и сломанные пальцы: подростки жестоко избили одноклассницу (ВИДЕО)

Драка подростков в Киевской области (фото из открытых источников)

Как он утверждает, участниками инцидента были учащиеся Ракитнянских лицеев №1 и №2. Всем участникам от 12 до 15 лет. За что они избили свою ровесницу, пока неизвестно.


"У пострадавшей девочки — черепно-мозговая травма, отбитая печень, поломанные пальцы. Откуда??? Откуда у них такая жестокость?" – отмечает Андриюк.

На видео видно, что первый удар нанесла одна из девушек-подростков. Она свалила ровесницу на землю несколькими ударами и стала жестоко копать ее ногами. Нанося удары, нападающая говорила, что "это за Варю".

Еще несколько ударов ногами пострадавшей нанесли ровесницы из толпы, которые сняли весь процесс на видео. За избиением наблюдали ребята-подростки, однако никто из них не прекратил это издевательство.

Полицейские из Киевщины уже отреагировали на инцидент. Сейчас они расследуют избиение несовершеннолетней из Ракитного

"Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство. Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео, на котором подростки бьют несовершеннолетнюю. На инцидент сразу и оперативно установила обидчиц", — отмечено в сообщении.

Участниц драки вместе с родителями пригласили в отдел полиции, чтобы они дали объяснения. Сама потерпевшая лечится в медицинском учреждении. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возле Запорожья подростки пытали 14-летнего парня.





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Источник: https://t.me/AndriyuKK/23698
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