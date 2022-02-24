Остров Змеиный в Одесской области захвачен

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Ольга Чародий
Остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Россия (фото из открытых источников)
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
Напомним, эксперты в режиме онлайн продолжают делиться с изданием "Комментарии" мнениями касательно открытого вторжения России в Украину. Предлагаем вашему вниманию комментарий медиаэксперта, члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советника министра обороны Украины (2014-2015) Татьяны Поповой. Россия пошла на открытую агрессию, потому что она долгое время оставалась безнаказанной за свои прошлые деяния. Какие-то санкции были, но серьезных, достаточных для того, чтобы образумить Кремль – не было. Ни за Грузию, ни за Крым, ни за Донбасс. Между тем, Россия получила колоссальный финансовый доход в 2021 году в связи с ростом цен на нефть и газ. И не получила ранее – ни отключения SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), ни эмбарго на нефть, что Запад вполне мог бы применить.
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