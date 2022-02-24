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Остров Змеиный в Одесской области захвачен

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове

24 февраля 2022, 22:38 comments1514
Автор:

Ольга Чародий
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Остров Змеиный в Одесской области захватили военные РФ. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, утрачена. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Остров Змеиный в Одесской области захвачен

Россия (фото из открытых источников)


После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.


Напомним, эксперты в режиме онлайн продолжают делиться с изданием "Комментарии" мнениями касательно открытого вторжения России в Украину. Предлагаем вашему вниманию комментарий медиаэксперта, члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советника министра обороны Украины (2014-2015) Татьяны Поповой. Россия пошла на открытую агрессию, потому что она долгое время оставалась безнаказанной за свои прошлые деяния. Какие-то санкции были, но серьезных, достаточных для того, чтобы образумить Кремль – не было. Ни за Грузию, ни за Крым, ни за Донбасс. Между тем, Россия получила колоссальный финансовый доход в 2021 году в связи с ростом цен на нефть и газ. И не получила ранее – ни отключения SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), ни эмбарго на нефть, что Запад вполне мог бы применить.


Украине вовремя не предоставили нормальные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны. И Россия, видя это, идет дальше. Решает свои задачи по Украине, а по ходу – еще и старается насолить Байдену. Показать: смотрите, американцы позорно ушли из Афганистана, а теперь так же позорно уйдете из Украины. И, понятно, Кремль стремится "наказать" украинскую власть, которая отказалась идти на российскую трактовку Минских соглашений. Плюс – у Путина есть некая личная, неприкрытая ненависть в отношении к независимой Украине. Это видно по всем его выступлениям.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=283860847186126&id=100066866381279
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