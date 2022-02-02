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Остановилось сердце: в Ровенской области умерла школьница

Девочка была добрым, веселым и дружелюбным ребенком

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ровенской области ушла из жизни школьница, которая училась в четвертом классе. Односельчане рассказывают об этой трагедии так: у девочки внезапно перестало работать сердце. Об этом трагическом инциденте в социальных сетях написала чиновница, работающая в секторе образования, молодежи и спорта Высоцкого территориального общества Светлана Постоева.  

Остановилось сердце: в Ровенской области умерла школьница

У девочки внезапно остановилось сердце (фото из открытых источников)

Она утверждает, что ребенок посещал 4 класс Людинского общего заведения семейного образования им. К. Хомич Высоцкого сельского совета. О школьнице говорят только хорошее: была  веселой, дружелюбной девочкой, радовала родителей хорошими оценками.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни — хоронить своего ребенка", — утверждает эта жительница общины.

Сообщается, что в семье, где произошла эта трагедия, подрастает еще одна девочка. Она -  сестра-близнец  ребенка, так рано отошедшего в засветы.

Комментируя это печальное сообщение, работник Людинского общего заведения семейного образования им. К. Хомич Мария П. проинформировала, что у их школьницы внезапно остановилось сердечко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Полтавщине школьница потеряла сознание на уроке, но ее не спасли. Класс занимался физкультурой, когда одной из девочек стало плохо. Пока приехали скорая 10-летней девочке оказывали помощь медицинская сестра лицея и учитель. Школьницу госпитализировали в реанимацию детской областной больницы. Однако там ребенок умер через некоторое время. Руководитель заведения утверждает, что серьезных нагрузок у школьников на уроке не было.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384265555737067&id=100024609067986
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