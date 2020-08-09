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Главная Новости Общество происшествия Опасное такси: в Харькове пассажир отказался платить за проезд и открыл стрельбу по водителю
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Опасное такси: в Харькове пассажир отказался платить за проезд и открыл стрельбу по водителю

Полиция задержала буйного пассажира, ему светит до семи лет тюрьмы

9 августа 2020, 21:44
Автор:

Екатерина Белоброва
Опасное такси: в Харькове пассажир отказался платить за проезд и открыл стрельбу по водителю

В Харькове пассажир такси отказался платить, а когда у него возник конфликт с водителем, произвел в него несколько выстрелов из травматического оружия. Об этом сообщает издание"Сегодня", ссылаясь на пресс-службу местного управления полиции.

Так, согласно данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня ночью, в 3:26, когда водитель такси привез по заказу пассажира на пр-т Науки. 31-летний мужчина отказался оплатить транспортную услугу, в результате чего у него произошел конфликт с 36-летним шофером. 

После короткой перепалки злоумышленник достал оружие и выстрелил в возмущенного водителя. Потом он покинул автомобиль и скрылся.

Полицейские поймали нарушителя в течение первых часов, ими составлен протокол по ст. 296 ч.4 Уголовного кодекса (хулиганство), ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне в Житомирской области произошло трагическое ДТП, в котором погибли четверо человек, еще один получил серьезные увечья и был госпитализирован. 




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