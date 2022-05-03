logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности

Оккупанты заставляют разбирать завалы и хоронить убитых мариупольцев

3 мая 2022, 19:31
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские военные принуждают жителей города Мариуполь работать на унизительных работах. Об этом сказал в ходе брифинга мэр города Мариуполь Вадим Бойченко.

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности

Оккупанты издеваются над жителями Мариуполя (фото из открытых источников)

"Есть информация о том, что наших жителей Мариуполя вовлекают в унизительные работы — разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя", — подчеркнул глава города.

Как он утверждает, идет лето, изменяются погодные условия и оккупированному городу может угрожать сложная инфекционная проблема. Именно по этой причине захватчики собирают горожан и ставят им задачу выполнять эти унизительные работы. Они по принуждению соглашаются делать это, чтобы получить продукты питания.

"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер во времена Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения". Поэтому он уже превзошел Гитлера", — подытожил мариупольский городской голова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты пошли на штурм Азовстали в Мариуполе . Российские кафиры начали штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе. Началось ожесточенное сражение с украинскими защитниками, которые, несмотря на все сложности, до сих пор находятся на территории завода, не сдавая город. В "Азове" утверждают, что сегодня кафиры пошли массированной атакой на завод. Они пытаются штурмом прорваться на территорию промзоны. Перед тем, как начать штурм российские самолеты забросали завод авиабомбами, наносили ракетные удары, чтобы уравнять комбинат с землей. На протяжении всей ночи российские кафиры безжалостно обстреливали промзоны из самолетов. Удары были настолько массированными и мощными, что не все укрытия выдержали.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-U7OQsvDL6k
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!