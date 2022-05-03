Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности

Российские военные принуждают жителей города Мариуполь работать на унизительных работах. Об этом сказал в ходе брифинга мэр города Мариуполь Вадим Бойченко.

Оккупанты издеваются над жителями Мариуполя (фото из открытых источников)

"Есть информация о том, что наших жителей Мариуполя вовлекают в унизительные работы — разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя", — подчеркнул глава города.

Как он утверждает, идет лето, изменяются погодные условия и оккупированному городу может угрожать сложная инфекционная проблема. Именно по этой причине захватчики собирают горожан и ставят им задачу выполнять эти унизительные работы. Они по принуждению соглашаются делать это, чтобы получить продукты питания.

"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер во времена Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения". Поэтому он уже превзошел Гитлера", — подытожил мариупольский городской голова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ок купанты пошли на штурм Азовстали в Мариуполе . Российские кафиры начали штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе. Началось ожесточенное сражение с украинскими защитниками, которые, несмотря на все сложности, до сих пор находятся на территории завода, не сдавая город. В "Азове" утверждают, что сегодня кафиры пошли массированной атакой на завод. Они пытаются штурмом прорваться на территорию промзоны. Перед тем, как начать штурм российские самолеты забросали завод авиабомбами, наносили ракетные удары, чтобы уравнять комбинат с землей. На протяжении всей ночи российские кафиры безжалостно обстреливали промзоны из самолетов. Удары были настолько массированными и мощными, что не все укрытия выдержали.

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