Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за еду: подробности

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Лиля Воробьева
Российские военные принуждают жителей города Мариуполь работать на унизительных работах. Об этом сказал в ходе брифинга мэр города Мариуполь Вадим Бойченко.
Оккупанты издеваются над жителями Мариуполя (фото из открытых источников)
"Есть информация о том, что наших жителей Мариуполя вовлекают в унизительные работы — разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя", — подчеркнул глава города.
Как он утверждает, идет лето, изменяются погодные условия и оккупированному городу может угрожать сложная инфекционная проблема. Именно по этой причине захватчики собирают горожан и ставят им задачу выполнять эти унизительные работы. Они по принуждению соглашаются делать это, чтобы получить продукты питания.
"Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер во времена Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тыс. местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения". Поэтому он уже превзошел Гитлера", — подытожил мариупольский городской голова.
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