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Ольга Чародий
Российские оккупанты в Крыму задержали заместителя
председателя Меджлиса Наримана Джеляла. Об этом сообщила уполномоченная
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Нариман Джелялов - фото из открытых источников
"Сотрудники ФБС России продолжают коварно врываться в
дома граждан Украины во временно оккупированном Крыму по надуманным делам.
Сегодня на рассвете в доме заместителя председателя Меджлиса кримськотатарского
народа Наримана Джеляла российские силовики провели обыски, после чего его
вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и городе
Севастополе", — говорится в сообщении.
Кроме того, накануне после обысков исчезли двое крымских
татар: Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор
неизвестно. Денисова отметила, что страна-оккупант раз прибегает к
преследования и запугивания крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины
является грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку
гарантируется право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции — право
на уважение частной и семейной жизни.
"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав украинский на территории временно оккупированного Крыма", — добавила она.
Напомним, россиянин, посетивший аннексированный Крым, поделился своими впечатлениями от похода в поддельный Макдональдс в Симферополе, который работает на месте настоящего Макдональдса. Заведение закрыли в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова. Как передает издание "Комментарии", своими эмоциями россиянин поделился в блоге Яндекс: Дзен. Посетитель рассказывает, больше всего удивило то, что в "российском" Макдональдсе готовили чебуреки и даже было пиво на разлив. В целом же оккупанты решили не заморачиваться с написанием изменением того меню, которое есть в большинстве ресторанов сети Макдональдс
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сегодня, 11:45
А голова Чубаров, разом з Сенцовим, патріотично облаштувались у Києві. І разом з іншими "патріотами" не дуже переймаються тими проблемами, які турбують українське суспільство, яке стільки для них зробило.