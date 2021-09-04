Российские оккупанты в Крыму задержали заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Нариман Джелялов - фото из открытых источников

"Сотрудники ФБС России продолжают коварно врываться в дома граждан Украины во временно оккупированном Крыму по надуманным делам. Сегодня на рассвете в доме заместителя председателя Меджлиса кримськотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики провели обыски, после чего его вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе", — говорится в сообщении.

Кроме того, накануне после обысков исчезли двое крымских татар: Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Денисова отметила, что страна-оккупант раз прибегает к преследования и запугивания крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины является грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантируется право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции — право на уважение частной и семейной жизни.

"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав украинский на территории временно оккупированного Крыма", — добавила она.

Напомним, россиянин, посетивший аннексированный Крым, поделился своими впечатлениями от похода в поддельный Макдональдс в Симферополе, который работает на месте настоящего Макдональдса. Заведение закрыли в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова. Как передает издание "Комментарии", своими эмоциями россиянин поделился в блоге Яндекс: Дзен. Посетитель рассказывает, больше всего удивило то, что в "российском" Макдональдсе готовили чебуреки и даже было пиво на разлив. В целом же оккупанты решили не заморачиваться с написанием изменением того меню, которое есть в большинстве ресторанов сети Макдональдс

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!