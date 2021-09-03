Россиянин высмеял фальшивый Макдональдс в Крыму

Россиянин, посетивший аннексированный Крым, поделился своими впечатлениями от похода в поддельный Макдональдс в Симферополе, который работает на месте настоящего Макдональдса. Заведение закрыли в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова. Как передает издание "Комментарии", своими эмоциями россиянин поделился в блоге Яндекс: Дзен.

Макдональдс в Крыму Фото: zen.yandex

Посетитель рассказывает, больше всего удивило то, что в "российском" Макдональдсе готовили чебуреки и даже было пиво на разлив. В целом же оккупанты решили не заморачиваться с написанием изменением того меню, которое есть в большинстве ресторанов сети Макдональдс. Единственное, где внесли коррективы – это в названиях бургеров. Внутри самого заведения все осталось, как и прежде. Поменялся только главный атрибут Макдональдс, по которому о ресторане узнают во всем мире, это большая желтая буква "М" на красном фоне. Вместо нее теперь какая-то другая непонятная эмблема.

Турист заявил, что по факту в Макдональдс на российский маневр те же самые блюда, что и в настоящем Макдональдс. Разница только в том, что названия отличаются и цены значительно дороже, чем в подлинном Макдональдс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявили, что в истощении сельскохозяйственных земель в Крыму виновна Украина.

Также читайте на "Комментариях" — в Москве очень огорчились, услышав официальную позицию Турции по Крыму. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возглавил официальную делегацию Турции на саммите "Крымской платформы", где заявил, что официальная Анкара ни за что не пересмотрит свою позицию и поэтому заявляет, что "Крым – это Украина".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!