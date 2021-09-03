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Россиянин высмеял фальшивый Макдональдс в Крыму

Приезжий россиянин рассказал о впечатлениях от похода в фальшивый Макдональдс в Симферополе, который открыли на месте старого в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова

сегодня, 12:40
Автор:

Кравцев Сергей

Россиянин, посетивший аннексированный Крым, поделился своими впечатлениями от похода в поддельный Макдональдс в Симферополе, который работает на месте настоящего Макдональдса. Заведение закрыли в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова. Как передает издание "Комментарии", своими эмоциями россиянин поделился в блоге Яндекс: Дзен.

Россиянин высмеял фальшивый Макдональдс в Крыму

Макдональдс в Крыму Фото: zen.yandex

Посетитель рассказывает, больше всего удивило то, что в "российском" Макдональдсе готовили чебуреки и даже было пиво на разлив. В целом же оккупанты решили не заморачиваться с написанием изменением того меню, которое есть в большинстве ресторанов сети Макдональдс. Единственное, где внесли коррективы – это в названиях бургеров. Внутри самого заведения все осталось, как и прежде. Поменялся только главный атрибут Макдональдс, по которому о ресторане узнают во всем мире, это большая желтая буква "М" на красном фоне. Вместо нее теперь какая-то другая непонятная эмблема.

Турист заявил, что по факту в Макдональдс на российский маневр те же самые блюда, что и в настоящем Макдональдс. Разница только в том, что названия отличаются и цены значительно дороже, чем в подлинном Макдональдс.

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Источник: https://zen.yandex.ru/media/truestorytravel/krym-zashel-v-poddelnyi-makdonalds-ceny-vyshe-zato-est-pivo-i-chebureki-612b65b5b97d200b6c045194
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