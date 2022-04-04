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Оккупанты сравняли с землей "Добропарк" под Киевом: кошмары

Персонал ландшафтного парка был эвакуирован и находится в безопасности

4 апреля 2022, 19:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские агрессоры, в течение месяца, совершившие немало преступлений на Киевщине, также уничтожили известный среди украинцев ландшафтный парк "Добропарк". Об этом информируют на своей странице в социальных сетях представители администрации "Добропарка".

Оккупанты сравняли с землей "Добропарк" под Киевом: кошмары

Оккупанты украли даже садовую технику (фото из открытых источников)

В частности, здесь отмечено, что оккупанты не пожалели легендарный парк. Уничтожили административное здание, где расположена резиденция Доброчара, также разрушены и другие здания ландшафтного учреждения. Также уничтожили и забрали весь транспорт и технику, которой пользовались работники парка.

"Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить сложно", – сообщается на странице "Добропарка".

Важно, что все работники ландшафтного учреждения живы и находятся в безопасных местах, — рассказывают сотрудники ландшафтного парка.

Добропарк – известная туристическая локация, расположенная в населенном пункте Мотыжин неподалеку от Киева. Сюда жители столицы приезжали на выходные, чтобы полюбоваться необычными пейзажами цветов. В прошлом году, там в конце апреля и начале мая, когда не было войны, уже цвели тюльпаны.

Оккупанты сравняли с землей ”Добропарк” под Киевом: кошмары - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что окупанты уничтожили на Житомирщине святыню XIX века . Российские захватчики обстреливают Житомирскую область, нанося удары по объектам инфраструктуры и жилого дома. В результате нападения была разрушена святыня XIX века, расположенная в селе Вязовка. Известно, что деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1862 году. Она имела статус памятника архитектуры национального значения и принадлежала Овручской епархии УПЦ МП. Но 7 марта 2022 года во время вторжения России в Украину святыня была уничтожена обстрелом, уцелела только колокольня.


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Источник: https://www.facebook.com/dobropark.ua/posts/756598305723323
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